تقرير: قادة حماس غادروا قطر خلال فترة المونديال

جاء هذا بعد ان فهمت قيادة حماس بأن قطر ستكون أبوابها مفتوحة لكافة دول العالم

غالبية قادة حماس، من زعيم التنظيم إسماعيل هنية ونزولا، غادروا قطر مع بداية مونديال 2022، وسيعودون فقط الى الدوحة مع نهاية البطولة- جاء هذا بحسب ما نقلته مصادر فلسطينية في قطاع غزة لهيئة البث الرسمية "كان".

ويشار الى أن مقر حركة حماس موجود في العاصمة القطرية الدوحة، عاصمة قطر، منذ ان غادر التنظيم سوريا في بداية الحرب الأهلية.

وبحسب نفس هذه المصادر، في حماس فهموا أنه خلال فترة المونديال قطر تفتح أبوابها لكل دول العالم، والأمر يسمح لأجهزة المخابرات العمل بحرية في البلاد. لذلك، اتخذ قرار دراماتيمي من جانب حماس بإخلاء كافة القيادة من قطر خلال الشهر الذي تقام به البطولة. ومنذ ذلك الوقت، يتجولون بين دول العالم، من بينها الجزائر وتركيا.

ومن المتوقع أن يعود هنية وباقي قيادة حماس بعد إغلاق قطر أبوابها مرة أخرى وأن تتحول الى مكان آمن أكثر بالنسبة لهم.