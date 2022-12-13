مونديال 2022: الأرجنتين تهزم كرواتيا بثلاثية (3-0) وتبلغ نهائي بطولة كأس العالم قطر

حقق الفريق الأرجنتيني، اليوم الثلاثاء، فوز كبير على نظيره الكرواتي في نصف نهائي مونديال قطر 2022 بنتيجة 3-0، لتتأهل الأرجنتين للنهائي السادس في تاريخها.

وقدمت الأرجنتين بقايدة النجم ليونيل ميسي، حفلا كرويا بهيجا، على ملعب لوسيل في العاصمة القطرية، لتكتسح كرواتيا 3-صفر في أولى مواجهتي نصف كأس العالم 2022 وتبلغ الدور النهائي للمرة السادسة في تاريخها.

بدوره قدم ليونيل أداء رفيعا ليقود زملاء إلى فوز كبير، وسجل هدف التقدم في الدقيقة 34 بركلة جزاء فيما أضاف المهاجم المتألق خوليان ألفاريس ثنائية تاريخية في مرمى الحارس دومينيك ليفاكوفيتش.

وستواجه الفائز من المواجهة بين فرنسا والمغرب التي ستجري غدا الأربعاء على ملعب البيت في الدوحة.