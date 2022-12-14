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المدرب الأسبق للمنتخب المغربي هيرفي رونار: "سأدعم المغرب ضد فرنسا، لأن هذا البلد منحني الحب لدرجة لا يمكن تصورها"

i24NEWS

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مدرب المنتخب السعودي الفرنسي هيرفي رينارد يصرخ بتعليمات لاعبيه من خط التماس غير معروف خلال مباراة قطر 2022 لكرة القدم ضمن المجموعة الثالثة بين السعودية والمكسيك
PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFPمدرب المنتخب السعودي الفرنسي هيرفي رينارد يصرخ بتعليمات لاعبيه من خط التماس غير معروف خلال مباراة قطر 2022 لكرة القدم ضمن المجموعة الثالثة بين السعودية والمكسيك

"أشبال الركراكي سيعطون زخما استثنائيا للدول الإفريقية الأخرى، وأنا متأكد مونديال 2022 سيظل شيئا رائعا للشعب المغربي والشعوب الإفريقية"

قال المدرب الأسبق للمنتخب المغربي، هيرفي رونار، في تصريح لإذاعة (إر إم سي سبورت)، "أنا فرنسي، ولكن غدا آسف سأدعم المنتخب المغربي ضد نظيره الفرنسي، لأن هذا البلد منحني الحب لدرجة لا يمكن تصورها". 

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وأشار رونار إلى أنه حصل على الكثير في هذا البلد ويتقاسم اليوم فرحته، متمنيا النجاح للمنتخب المغربي في مباراة الغد، وتابع المتحدث ذاته ''لقد خضت مغامرة رائعة مع مجموعة من اللاعبين في بلد يحب كرة القدم"، معتبرا أنه ''اليوم، أعتقد أن الأرض تهتز في المغرب، فهم فخورون جدا ويستحقون ذلك". وأردف قائلا "هناك شغف كبير يشكل اليوم مكافأة استثنائية".

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واعتبر المدرب السابق أن أداء أسود الأطلس خلال مونديال 2022، حيث أصبح أول منتخب إفريقي وعربي يتأهل للمربع الذهبي، يشكل "مكافأة كبيرة" للقارة الإفريقية، وتابع ''أنا متأكد من أن كأس العالم هذا في قطر سيظل شيئا رائعا للشعب المغربي والشعوب الإفريقية".

وأكد رونار أن "أشبال وليد الركراكي سيعطون زخما استثنائيا للدول الإفريقية الأخرى".

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