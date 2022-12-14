"أشبال الركراكي سيعطون زخما استثنائيا للدول الإفريقية الأخرى، وأنا متأكد مونديال 2022 سيظل شيئا رائعا للشعب المغربي والشعوب الإفريقية"

قال المدرب الأسبق للمنتخب المغربي، هيرفي رونار، في تصريح لإذاعة (إر إم سي سبورت)، "أنا فرنسي، ولكن غدا آسف سأدعم المنتخب المغربي ضد نظيره الفرنسي، لأن هذا البلد منحني الحب لدرجة لا يمكن تصورها".

وأشار رونار إلى أنه حصل على الكثير في هذا البلد ويتقاسم اليوم فرحته، متمنيا النجاح للمنتخب المغربي في مباراة الغد، وتابع المتحدث ذاته ''لقد خضت مغامرة رائعة مع مجموعة من اللاعبين في بلد يحب كرة القدم"، معتبرا أنه ''اليوم، أعتقد أن الأرض تهتز في المغرب، فهم فخورون جدا ويستحقون ذلك". وأردف قائلا "هناك شغف كبير يشكل اليوم مكافأة استثنائية".

واعتبر المدرب السابق أن أداء أسود الأطلس خلال مونديال 2022، حيث أصبح أول منتخب إفريقي وعربي يتأهل للمربع الذهبي، يشكل "مكافأة كبيرة" للقارة الإفريقية، وتابع ''أنا متأكد من أن كأس العالم هذا في قطر سيظل شيئا رائعا للشعب المغربي والشعوب الإفريقية".

وأكد رونار أن "أشبال وليد الركراكي سيعطون زخما استثنائيا للدول الإفريقية الأخرى".