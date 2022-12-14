يواجه أسود الأطلس مساء اليوم المنتخب الفرنسي بحضور خمسين الف مشجع عربي

يبرز حضور وتشجيع المواطنين العرب في إسرائيل او من يطلق عليهم عربيا فلسطينيو 48 للمنتخب المغربي في مونديال قطر هنا في الدوحة .

خلال الايام الأخيرة ومع بلوغ منتخب المغرب نصف نهائي البطولة ، وصل الالاف منهم بغية تشجيع المنتخب المغربي مستغلين فرصة السماح لهم بزيارة قطر بعد السماح لإسرائيل بوصول مواطنيها لمتابعة كأس العالم علما أن لا علاقات دبلوماسية بين الدولتين ما يمنع سفر المواطنين العرب اليها بسبب حملهم جواز سفر إسرائيلي .

وبرز تشجيع المواطنين العرب من إسرائيل للمنتخبات العربية في قطر ، اذ أن الحدث بالنسبة لهم فرصة للتواصل مع محيطهم العربي لا سيما وأن المسابقة تقام في بلد عربي وما رفع الحماسة لديهم هو بلوغ منتخب عربي المربع الذهبي .

مع رحيل العديد من المنتخبات العربية من دور المجموعات ومعها جماهيرها ، ثمة حضور لافت لتلك الاقلية التي اشترت الالاف من التذاكر لمباراة الليلة ضد فرنسا .

خلال تجوالي في سوق واقف ، التقيت العشرات من المشجعين الذين أكدوا أن المغرب لعبت دورا هاما بوصولهم إلى قطر فهذه لحظة تاريخيه لا تتكرر مرتين ، علينا استغلال الفرصة للوقوف عند هذا الانجاز لأول منتخب عربي يصل إلى منصات الذهب .

وعلى الرغم من جهل العديد من الشعوب العربية لواقع المواطنين العرب بإسرائيل والتعامل معهم كإسرائيليين إلى أن تلك الأقلية لم يثنيها الموقف بل دأبت على تشجيع المنتخبات العربية .

ويواجه منتخب المغرب هذه الليلة مباراة مصيرية ضد منتخب فرنسا في نهائي البطولة عند الساعة التاسعة ليلا بتوقيت القدس في استاد الثمامة، حيث أشارت بعض التقديرات إلى أن قرابة خمسين ألف متفرج عربي سيشجعون المنتخب المغربي خلال هذه المباراة.