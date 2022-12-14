أسود الأطلس: المنتخب المغربي المشارك في نهائيات كأس العالم يعزز مشاعر الفخر في القارة الإفريقية والبلاد العربية

يستعد المغرب الآن لمواجهة القوة الاستعمارية فيما مضى، التي كانت تسيطر على الدولة الواقعة في شمال إفريقيا

وصل المنتخب المغربي الذي خطف أضواء مونديال 2022 إلى لحظة الحقيقة، مع اقتراب المواجهة أمام المنتخب الفرنسي في مباراة نصف النهائي الثانية يوم الأربعاء. ويتدفق المغاربة إلى قطر ليشاهدوا هذه المواجهة التي تضم أبطال العالم الحاليين ضد أول فريق أفريقي وعربي يصل إلى هذه المرحلة على الإطلاق.

وقالت ملاك علمي، مشجعة المغرب، "إنه شيء ضخم، إنهم يكتبون التاريخ، لم نشهد أي شيء كهذا من قبل، إنه مذهل. الجميع متحمسون لذلك، الجميع يهتف لنا، بشكل جارف".

وأشار مشجع مغربي آخر، عثمان عبادة، إلى أنه لم يتمكن من النوم لفرط القلق.

"لما لا نكتب اسمنا في التاريخ؟" سأل.

منذ أيام، يصطف مئات المشجعين الموجودين بالفعل في قطر للحصول على واحدة من 5000 تذكرة مجانية قدمها الاتحاد المغربي لكرة القدم. لكن ليس فقط المشاعر الرياضية المشجعة هي التي تحرك الدعم للمغرب.

بعد فوزه بركلات الترجيح على جارته من الشمال إسبانيا في دور الـ16، ثم فوزه على البرتغال في ربع النهائي بهدف وحيد دون أهداف، يستعد المغرب الآن لمواجهة القوة الاستعمارية فيما مضى، التي كانت تسيطر على الدولة الواقعة في شمال إفريقيا بصورة انتداب لأكثر من 40 عامًا في النصف الأول من القرن العشرين.

وبالنسبة لملايين الأشخاص من الشرق الأوسط وإفريقيا والعالم الأوسع الذي انتهى فيه الاستعمار، فإن الفريق المغربي يخوض حربًا رمزية.

"لا يتعلق الأمر بالمغرب فحسب، بل يتعلق بكل الدول العربية في الواقع"، قالت نجوى زمور، وهي مشجعة أخرى للمغرب.

وكان آخر لقاء بين المغرب وفرنسا مباراة ودية عام 2007 في باريس. انتهى بالتعادل 2-2. هذه المرة، يأمل المشجعون المغاربة في تحقيق المزيد.