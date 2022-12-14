"الفيفا" تشيد بأكاديمية محمد السادس لكرة القدم وتعتبرها سر تألق المنتخب المغربي

الأكاديمية تضم العديد من المرافق الرياضية والصحية والتعليمية وملاعب كرة القدم، والعمل في المنشأة الرياضية يقوم "على الجمع بين الدراسة والرياضة

اعتبر تقرير اعده الإتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أن أكاديمية محمد السادس لكرة القدم تشكل سر نتائج المنتخب المغربي في مونديال 2022 ، وشر بروز اللاعبين المغاربة في أوروبا خلال السنوات المنصرمة.

وأضاف الاتحاد، في تقرير نشره على موقعه الرسمي بعنوان "أكاديمية محمد السادس .. سر تألق المغرب"، أن العاهل المغربي محمد السادس أقر عددا من المشاريع التنموية بالمغرب على مختلف الأصعدة، ومنها أكاديمية محمد السادس لكرة القدم بهدف اكتشاف المواهب في مختلف أنحاء المغرب ورعايتها وتطويرها وتسهيل انتقالها إلى الأندية الأوروبية في ما بعد.

وأشار التقرير إلى أن "الأكاديمية تضم العديد من المرافق الرياضية والصحية والتعليمية وملاعب كرة القدم، مضيفا أن العمل في هذه المنشأة الرياضية يقوم "على الجمع بين الدراسة والرياضة، وهو ذات الأسلوب المعتمد في مدارس تكوين الأشبال في أوروبا.

وركز التقرير على اللاعبين عز الدين أوناحي ويوسف النصيري ونايف أكرد، واعتبرهم من أبرز نجوم المنتخب المغربي المشارك في مونديال 2022 ، مضيفا أن هذا الثلاثي هم من خريجي الأكاديمية.

وفي سياق متصل، أكد الاتحاد الدولي أن "المنتخب المغرب أبهر العالم في قطر بفضل عمل وتخطيط مستمر منذ حوالي عقد من الزمن"، معتبرا أن "المستقبل سيحمل الأفضل خاصة مع انتقال المزيد من اللاعبين الشباب إلى الأندية الأوروبية خلال العامين الأخيرين"

وكان المنتخب المغربي قد حقق إنجازا غير مسبوق في تاريخ كرة القدم الإفريقية والعربية بوصوله إلى نصف نهائي كأس العالم، بعد تخطيه البرتغال في ربع النهائي بهدف دون رد سجله يوسف النصيري خريج أكاديمية محمد السادس لكرة القدم.

وفي السياق قال المدير السابق للأكاديمية ناصر لاركيت للفيفا إن "أكاديمية محمد السادس لكرة القدم تدعم حاليا جميع المنتخبات الوطنية، وأن المنتخب الأول يضم بعض خريجيها، مما يشكل مصدر فخر كبير على اعتبار أنها حققت الهدف من وراء إحداثها"وتابع لاركيت "أبدي سعادتي الكبيرة بمساهمة خريجي الأكاديمية في إنجاز أسود الأطلس بالتأهل إلى ربع النهائي، ورؤية ثمار هذا المشروع الذي أسسه العاهل المغربي".