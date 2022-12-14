مونديال 2022: أمهات لاعبي المنتخب المغربي يخطفن الأنظار

حبُّ الأمِّ، والتفاخرُ بها، فكرةٌ دعا إليها منذُ البدايةِ مديرُ الفريق الفني وليد الركراكي، وكأنَّ لسانَ حالِه يقولُ لا انتصارَ بلا رضا الأمّ ولا فوزَ إلا بها

خطفت أمهات لاعبي المنتخب المغربي أنظارَ في مونديال 2022 وقلبن المعادلاتِ في ملاعِبِ قَطَرْ، فتَرى الأبيضَ يرقُصُ فرحًا مع عشيقتِه الأولى، أمِّه.

حيث اختار مهاجِمُ الأسودِ سُفيان بوفال والدَتَهُ لترقُصَ مَعَهُ في الملْعَبِ أمامَ الملأِ بحَماسِ طِفْلٍ يُريدُ فقط أنْ يُخْبِرَ العالَمَ بأسْرِهِ " هي السبَبُ والمصدرُ "

أما أشرف حكيمي فلا يُنْهي مباراةً مَعَ مُنْتَخَبِ بلادِهِ إلا ووالدَتُهُ حاضِرَةً لعناقِهِ وتقبيلِهِ، هكذا ثقافَةُ العَرَبِ المبنيَّةُ على أنَّ الجَنَّةَ تَحْتَ أقدامِها احتفاءٌ أدهشَ العالمَ وخصوصًا أولئك الذين لم تعتَد ثقافَتُهم على ذلك، بل اعتادوا على الاحتفال مع زوجاتِهم وصديقاتِهم.

حبُّ الأمِّ، والتفاخرُ بها، فكرةٌ دعا إليها منذُ البدايةِ مديرُ الفريق الفني وليد الركراكي، وكأنَّ لسانَ حالِه يقولُ لا انتصارَ بلا رضا الأمّ ولا فوزَ إلا بابتسامِها، وهيَ السِرُّ والأساس.

وشكل حضور بعض أمهات نجوم كرة القدم في ملاعب مونديال قطر 2022 مشهدا لافتا لما ينطوي عليه من قيم البر والوفاء، وتصدر المنتخب المغربي المشهد حيث تكرر أكثر من مرة وفي أكثر من مباراة، وخطفوا الأضواء والشهرة لاهتمامهم بأمهاتهم، وحرصهم على الاحتفال معهن بعد أي فوز أو تأهل إلى الأدوار القادمة.

ووفق ما أكدته وسائل إعلام مغربية، فإن الناخب المغربي وليد الركراكي ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، سهرا على حضور عائلات اللاعبين إلى الدوحة، كما كان هذا مبادرة من الاتحاد الذي تكفل بجميع مصاريف سفر وإقامة هذه العائلات. ولا يقتصر حضورهم على المباريات فقط، بل في الحصص التدريبية كذلك، بهدف دعم اللاعبين معنوياً لتقديم مباريات مثالية في منافسات كأس العالم.

ويرجع وليد الركراكي الفضل الأكبر لما وصل إليه المنتخب المغربي، في الإنجاز التاريخي، إلى "رضا الوالدين وراء كل نجاح"، وأثارت أمهات اللاعبين المغاربة اهتمام وسائل الإعلام الدولية. فصحيفة "الغارديان" البريطانية، خصت لهم تقريراً كاملاً عنوانه: "بينما يصنع المنتخب المغربي التاريخ في مونديال قطر، أمهات اللاعبين يحتلون الصدارة"، وألقت من خلاله الضوء على ارتباط اللاعبين المغاربة بأمهاتهم، وأن حضورهم "استراتيجية مدروسة لرفع معنويات الفريق".