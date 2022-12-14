مونديال 2022: بنتيجة 2:0 المنتخب الفرنسي ينجح في تخطي نظيره المغربي ويصل للنهائي

حقق أسود الأطلس الفوز الباهر بوصولهم كأول فريق عربي وإفريقي إلى المربع الذهبي

بالرغم من الدفاع المستميت والإقدام الجريء سعيا لتحقيق الفوز المأمول، غير أن المنتخب المغربي لم ينجح، الأربعاء، في اختراق شباك المنتخب الفرنسي الذي أنهى هذه المباراة بنتيجة 2:0.

وأجمع المعلقون الرياضيون ومعهم جماهير جرفها حماس أشعله بريق هذا المنتخب ومهاراته المثبتة على أن أسود الأطلس هم أبطال مونديال قطر حيث حققوا بشكل متتابع الفوز الباهر بوصولهم كأول فريق عربي وإفريقي إلى المربع الذهبي.