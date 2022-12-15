مشاهد الفرح تكتسح الشانزليزيه بعد وصول فرنسا إلى نهائي كأس العالم

مشجع مغربي: "خسرنا لكنها كرة القدم فقط وصنعنا التاريخ من خلال بلوغ نصف النهائي. نحن فخورون ببلدنا وسعداء لفرنسا".

انطلق المشجعون الفرنسيون، وهم يلوحون بأعلامهم ثلاثية الألوان ويطلقون الألعاب النارية، ابتهاجًا على طول شارع الشانزليزيه الشهير بعد انتصار فرنسا على المغرب يوم الأربعاء، وهو ما وضع المنتخب الفرنسي في نهائي كأس العالم.

كانت الاحتفالات في الغالب سلمية في جميع أنحاء باريس، ولكن كانت هناك بعض علامات الاضطرابات في أجزاء أخرى من البلاد، بما في ذلك حادثة هرب وضرب القاتلة بعد المباراة في مدينة مونبلييه الجنوبية.

تم حشد حوالي 10 آلاف شرطي في جميع أنحاء فرنسا، انطلاقا من خشية السلطات بوقوع اشتباكات محتملة بين مؤيدي فرنسا وأولئك الذين يدعمون مستعمرتها في شمال إفريقيا ذات مرة. ومع تقدم عشاق كرة القدم في باريس إلى نهاية الطريق المؤدي إلى قوس النصر، كان المزاج متحمسًا ولطيفًا إلى حد كبير، حيث سلّم المشجعون المغاربة بالهزيمة.

وردّد مئات المشجعين الفرنسيين هتافات "نحن في النهائي. لقد وصلنا إلى النهائي" وأطلق السائقون العنان لأبواقهم واتخذت شرطة مكافحة الشغب من الشاحنات ملاذا لها داخلها. حتى أن سيارة شرطة مكافحة الشغب الفرنسية استخدمت بوق سيارتها لإعلان اللحظة التي سجل فيها كولو مواني الهدف ليمنح فرنسا الهدف الثاني مقابل لا شيء للمغرب.

وقال سيلفان بادين، 24 عاما، وهو يمسك بالعلم الفرنسي: "يا لها من متعة أن تلعب مع الأرجنتين في النهائي". "جئت لأشارك لحظة فرح."

كما رفع عشرات المشجعين المغاربة أصواتهم أثناء المباراة، وهم يلتفون بالأعلام الوطنية ويتابعون المباراة على هواتفهم. وقال كمال صديقي وهو طالب مغربي يبلغ من العمر 22 عاما "خسرنا لكنها كرة القدم فقط وصنعنا التاريخ من خلال بلوغ نصف النهائي. نحن فخورون ببلدنا وسعداء لفرنسا".

قامت الشرطة بتفريق بعض المشجعين الذين كانوا يطلقون الألعاب النارية حول قوس النصر. وقال مصدر في الشرطة إنه تم إلقاء القبض على مجموعة من نحو 40 شخصا ينتمون إلى جماعات اليمين المتطرف لحملهم أسلحة محظورة قبل أن يتمكنوا من الوصول إلى الشانزليزيه. واستطرد "من الواضح أنهم أرادوا القتال في شارع الشانزليزيه".

وأفادت الشرطة إن ما مجموعه أكثر من 100 عملية اعتقال وقعت في أنحاء منطقة باريس قبل الساعة 1:00 من صباح يوم الخميس.