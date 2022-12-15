الناخب المغربي وليد الركراكي يرفع سقف التحدي:"إما نصف نهائي كأس أمم افريقيا أو الاستقالة"

وليد الركراكي :"سنذهب لكأس افريقيا للفوز، أنا لدي طموح، لم ابلغ نصف نهائي كأس افريقيا سأرحل، هذه هي الأمور وهكذا تسير”.

رفع الناخب المغربي لكرة القدم وليد الركراكي سقف التحدي لرغبته الشديدة في استثمار إنجاز مونيدال 2022 في كأس أمم افريقيا 2023 المزمع اقامتها بساحل العاج، من خلال التتويج بها قائلا: "إما نصف نهائي كاس أمم افريقيا أو الاستقالة"، مشددا على أن جميع الظروف مواتية من أجل تحقيق لقب كأس أمم افريقيا المقبلة، المتبقية عن انطلاقها سنة واحدة، وبالتالي "لا مجال للأعذار"

وكشف وليد الركراكي أن بعد نهاية مونديال 2022 سيعاود المنتخب تجمعه في شهر مارس/آذار 2023، قائلا ” سنذهب لكأس افريقيا للفوز، أنا لدي طموح، لم ابلغ نصف نهائي كأس افريقيا سأرحل، هذه هي الأمور وهكذا تسير”.

وفي السياق ذاته وجهت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اليوم الخميس، رسالة دعم وتحفيز للمنتخب المغربي، بعد خسارته بهدفين نظيفين في نصف نهائي مونديال 2022 أمام منتخب فرنسا حامل لقب النسخة الماضية من البطولة.ونشرت صوراً عبر تويتر للمنتخب ومدربه وليد الركراكي وعلقت: "انظر من نحن.. نحن الحالمون.. نحقق أحلامنا لأننا نؤمن بها".

وقال الركراكي "طريق فوز المنتخب المغربي بكأس أمم افريقيا لن يكون مفروشا بالورود، هناك 10 منتخبات كبيرة في افريقيا، من بينها مصر ونيجيريا وساحل العاج والجزائر ..وسنكون من بينهم، ولدينا الرغبة في النجاح"

ويستعد المنتخب المغربي لمواجهة نظيره الكرواتي، السبت الوشيك، في المباراة التي تجمع المنتخبين للمنافسة على تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم.

واستهل المغرب مشواره في كأس العالم بالتعادل سلبياً مع كرواتيا، ثم الفوز على بلجيكا بهدفين نظيفين، والفوز على كندا بهدفين مقابل هدف ليتصدر مجموعته برصيد 7 نقاط، قبل أن يفوز على إسبانيا في دور الـ 16 بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3/0، وذلك بعد انتهاء المباراة والأشواط الإضافية بالتعادل السلبي، وفي ربع النهائي فاز على البرتغال بهدف نظيف، قبل أن يخسر في نصف النهائي من فرنسا بهدفين نظيفين.