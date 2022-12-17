مدرب المنتخب الفرنسي يؤكد أن فيروس "إنفلونزا الإبل" أصاب اللاعبين وأنهكهم

قال ديدييه ديشامب،: "نحاول توخي الحذر حتى لا ينتشر المرض. من الواضح أن الجهاز المناعي للاعبين المصابين بالفيروس يعاني"

أفادت صحيفة "آس" الرياضية الإسبانية، أن مدرب المنتخب الفرنسي، ديدييه ديشامب، أكد أن اللاعب كينغسلي كومان يعاني من نفس الأعراض التي يشكو منها كل من دايوت أوباميكانو وأدريان رابيو، اللذين غابا عن مباراة نصف النهائي بكأس العالم 2022 أمام المغرب.

وقال ديدييه ديشامب،: "نحاول توخي الحذر حتى لا ينتشر المرض. من الواضح أن الجهاز المناعي للاعبين المصابين بالفيروس يعاني"، حسب موقع سكاي نيوز.

وقالت الصحيفة، إن "عددا من لاعبي المنتخب الفرنسي، أصيبوا بفيروس غامض ومنهك، شبيه بالإنفلونزا"، مشيرة إلى أن إصابة اللاعبين بفيروس "إنفلونزا الإبل"، وهو الاسم الشائع لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية "ميرس".

وأردف الصهيفة، أن "أوباميكانو ورابيو، هما الأكثر معاناة من هذا الفيروس، بحيث لم يكونا قادرين على اللعب أمام المنتخب المغربي، وقد خضع رابيو للعزل في فندق الفريق بالعاصمة القطرية الدوحة".

وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن البشر يُصاب بفيروس "ميرس- كوف" بواسطة المخالطة المباشرة أو غير المباشرة للإبل التي تمثل المضيف الطبيعي والمصدر الحيواني للإصابة بعدوى هذ الفيروس، ويمكن أن يسبّب المرض الشديد فشلا في الجهاز التنفسي يتطلب تهوية ميكانيكية ودعما في وحدة العناية المركزة.

وتشمل الأعراض الأكثر شيوعا الحمى والتهاب الحلق والسعال الجاف وضيق التنفس، وقد يعاني المرضى أيضا من أعراض معدية معوية (آلام في البطن أو غثيان أو إسهال).