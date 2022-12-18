بدأ العد التنازلي لنهائي كأس العالم في قطر بين الأرجنتين وفرنسا

فرنسا حققت مؤخرا نجاحًا أكثر خلال السنوات الـ 25 الماضية، وستكون هذه هي المرة الرابعة التي يظهر فيها المنتخب الفرنسي في نهائي كأس العالم.

وسط ترقب وتوتر يدركه جيدا عشاق الساحرة المستديرة ومشجعو أقوى فريقين بحسب التصفيات فإنه من المقرر أن تقام المباراة النهائية الكبيرة لكأس العالم بين الأرجنتين وفرنسا في قطر اليوم الأحد.

وتمهيدا للمباراة بين الفريقين المتنافسين بكل القوة على انتزاع كأس العالم، أقيمت أمس السبت، مباراة لتحديد المركز الثالث، حيث تغلبت كرواتيا على المغرب 2-1.

بهذه الأثناء، تلعب الألعاب الذهنية المعتادة دورها قبل أن يتواجه الخصمان المتنافسان الأرجنتين وفرنسا على أرض الملعب في استاد لوسيل شمال العاصمة الدوحة الساعة 6 مساءً بالتوقيت المحلي، حيث يحاول كل فريق النيل من خصمه. وتقول فرنسا إن لديها خطة خاصة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بينما تقول الأرجنتين إن لديها خطة خاصة لفرنسا.

فازت بالفعل كل من فرنسا والأرجنتين مرتين بكأس العالم، لكن فرنسا حققت مؤخرا نجاحًا أكثر خلال السنوات الـ 25 الماضية، وستكون هذه هي المرة الرابعة التي يظهر فيها المنتخب الفرنسي في نهائي كأس العالم. فازت فرنسا بالبطولة قبل أربع سنوات في روسيا وتتطلع لأن تصبح أول فريق يكرر الفوز بلقب بطل منذ أن شاركت في البرازيل عام 1962 ، قبل 60 عامًا.

في غضون ذلك، انتظرت الأرجنتين 36 عامًا لتفوز باللقب مرة أخرى. وكانت آخر مرة في عام 1986 بقيادة الراحل دييجو مارادونا. هذه المرة يقودهم ميسي. يقول البعض إنه الأفضل في التاريخ، بينما يقول آخرون إنه لا يزال يفتقد إلى لقب كأس العالم ليكون هناك مع عظماء مثل مارادونا.

الأمريكيون الجنوبيون واثقون جدًا - بعد خسارة مباراتهم الأولى ضد المملكة العربية السعودية في قطر، فازوا بخمس مرات متتالية بطريقة رائعة. لقد خسروا نهائي كأس العالم أمام ألمانيا عام 2014 في البرازيل ويبحثون عن نتيجة مختلفة في قطر. قبل عام، فازوا بكأس أمريكا الجنوبية بفوزهم على البرازيل في النهائي على الأراضي البرازيلية.

مهما بلغ تاريخ كرة القدم في البلدين، فإن الأمر كله سيتلخص في 90 دقيقة بالإضافة إلى الوقت المحتسب بدل الضائع وربما المزيد من الوقت على أرض الملعب بحال تساوت النتيجة بنهاية المباراة.