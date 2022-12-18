مونديال قطر 2022: إنطلاق الشوط الثاني / الأرجنتين 2-0 فرنسا

تختتم اليوم الأحد، في قطر، بطولة كأس العالم بمبارة بين الأرجنتين وفرنسا، لتعلن الدوحة الليلة بطل العالم ووصيفه

تختتم اليوم الأحد، في قطر، بطولة كأس العالم بمبارة بين الأرجنتين وفرنسا، لتعلن الدوحة الليلة بطل العالم ووصيفه، وقدمت قبل المباراة عرضا جميلا لختام عرس المونديال أظهرت فيه عروضا مرئية وغنائية.

واحتفالا بمناسبة النجاح الكبير الذي حققه البلد الخليجي بعد 28 يوماً من الفعاليات الرياضية، استخدم منظمو الحفل مع الأغاني الافتتاحية، تقنيات بصرية، نشرت من خلالها مجسمات واقعية لدلافين وحيتان في أرجاء الملعبن بدت وكأنها تحلق في استاد لوسيل، في منظر مبهر بصريا.

وشارك عدد من الفنانين العرب في أغاني الافتتاح، أبرزهم الرباعي النسائي: الإماراتية بلقيس، والعراقية رحمة رياض، والمغربيتان منال ونورة فتحي، كما انضم المغني النيجيري دافيدو وآخرين لكتيبة المغنين في الحفل الختامي، الذي تضمن كذلك عروضا راقصة وكرات لأعلام الدول التي شاركت في المونديال.

FRANCK FIFE / AFP يستعد اللاعبون الفرنسيون قبل نهائي كأس العالم بين الأرجنتين وفرنسا في ملعب لوسيل ، شمال الدوحة ، في 18 ديسمبر 2022.

ولم يستغرق حفل الختام طويلا، وانتهى بعد أقل من 15 دقيقة، قبل دخول اللاعبين لبدء عمليات الإحماء.

المباراة لحظة بلحظة