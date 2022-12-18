مونديال قطر 2022: إنطلاق الشوط الثاني / الأرجنتين 2-0 فرنسا
تختتم اليوم الأحد، في قطر، بطولة كأس العالم بمبارة بين الأرجنتين وفرنسا، لتعلن الدوحة الليلة بطل العالم ووصيفه
تختتم اليوم الأحد، في قطر، بطولة كأس العالم بمبارة بين الأرجنتين وفرنسا، لتعلن الدوحة الليلة بطل العالم ووصيفه، وقدمت قبل المباراة عرضا جميلا لختام عرس المونديال أظهرت فيه عروضا مرئية وغنائية.
واحتفالا بمناسبة النجاح الكبير الذي حققه البلد الخليجي بعد 28 يوماً من الفعاليات الرياضية، استخدم منظمو الحفل مع الأغاني الافتتاحية، تقنيات بصرية، نشرت من خلالها مجسمات واقعية لدلافين وحيتان في أرجاء الملعبن بدت وكأنها تحلق في استاد لوسيل، في منظر مبهر بصريا.
وشارك عدد من الفنانين العرب في أغاني الافتتاح، أبرزهم الرباعي النسائي: الإماراتية بلقيس، والعراقية رحمة رياض، والمغربيتان منال ونورة فتحي، كما انضم المغني النيجيري دافيدو وآخرين لكتيبة المغنين في الحفل الختامي، الذي تضمن كذلك عروضا راقصة وكرات لأعلام الدول التي شاركت في المونديال.
ولم يستغرق حفل الختام طويلا، وانتهى بعد أقل من 15 دقيقة، قبل دخول اللاعبين لبدء عمليات الإحماء.
المباراة لحظة بلحظة
بكاء دي ماريا دي ماريا بعد تسجيله الهدف الثاني لمنتخب الأرجنتين في شباك فرنسا في الدقيقة 36.
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انطلاق الشوط الثاني. بدون أي تغييرات جديدة.
انتهاء الشوط الأول بتفوق الفريق الأرجنتيني بهدفين بدون مقابل، وانهيار فرنسي غريب.
د45: بطاقة صفراء أولى في اللقاء من نصيب الأرجنتيني إنزو فيرنانديز.
المدرب الفرنسي ديديه ديشامب يجري تغييرين "غريبين" ويخرج المهاجم جيرو والجناح ديمبيلي، في الدقيقة 42 من عمر المباراة ويدخل ماركوس تورام وكولو مواني.
الأرجنتين تسجل الهدف الثاني عن طريق دي ماريا.
ضربة جزاء للأرجنتين بعد إعاقة دي ماريا في المنطقة من قبل عثمان ديمبيلي، والقائد ليونيل ميسي يسجل الهدف الأول من ركلة جزاء.
دخل المنتخب الأرجنتيني بخطة جديدة وهي 4-3-3، واعتمد على الغائب أنخيل دي ماريا، الذي غاب عن التشكيلة الأساسية منذ دورالمجموعات، أما المنتخب الفرنسي فيدخل اللقاء بتشكيلته المعتادة، بعد عودة المصابين دايو أوباميكانو وأدريان رابيو.