من أزمة إلى بطل: كيف توجت الأرجنتين ميسي بكأس العالم

بعد مرور 36 عامًا على آخر مرة قاد فيها النجم الراحل دييجو مارادونا منتخب الأرجنتين المهووس بكرة القدم إلى المجد، تم تتويج وريثه أخيرًا

يقود المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني ليونيل سكالوني رجاله إلى قمة الجبل في قطر، رفقة النجم ليونيل ميسي الذي يقود الطريق على أرض الملعب.

عادت الأرجنتين إلى قمة عالم كرة القدم.

بعد مرور 36 عامًا على آخر مرة قاد فيها النجم الراحل دييجو مارادونا منتخب الأرجنتين المهووس بكرة القدم إلى المجد، تم تتويج وريثه أخيرًا. ليونيل ميسي هو بطل كأس العالم لكرة القدم. كيف حدث هذا؟ ما هو الطريق إلى الخلود؟

النقاط المنخفضة

بعد خسارة الأرجنتين في نهائي كأس العالم 2014 في ريو دي جانيرو، خسر ميسي ورفاقه نهائيين متتاليين في كوبا أمريكا في سنوات متتالية بركلات الترجيح: الأولى في تشيلي ضد الدولة الأم في عام 2015 ، وفي العام التالي في نيو جيرسي ضد نفس التشيليين.

تركت الهزائم النهائية الثلاث المتتالية الأرجنتين وميسي في مأزق ، لدرجة أن النجم المهاجم أعلن اعتزاله من المنتخب الوطني وكان لا بد من إقناعه بالعودة إلى الفريق في العام التالي.

لم تكن كأس العالم 2018 أفضل حالًا ، حيث كافحت الأرجنتين للخروج من المجموعة بينما تجنب اللاعبون وسائل الإعلام وعقدوا تمردًا فعليًا على المدرب خورخي سامباولي. نتيجة مألوفة 3-0 ضد كرواتيا ، وتبع ذلك إقصاء فرنسا البطلة في دور الـ16.

في العام التالي في البرازيل في كوبا أمريكا ، بدا منتخب الألبيسيليستي مسطحًا وعديم الخيال مرة أخرى ، حيث سيطر عليه أصحاب الأرض في نصف النهائي وخسروا بنتيجة 2-0.

بدا أن النجم ميسي لن يحصل على الكأس المراوغة لبلاده ...

نقطة التحول

بعد إقصاء كوبا أمريكا في عام 2019 ضد البرازيل ، كان الاقتتال الداخلي في الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم وسوء الأداء يعني أن الوظيفة كانت غير جذابة وسامة للمرشحين المحتملين. عين الاتحاد المساعد ليونيل سكالوني مدربًا جديدًا بعد أن تولى المنصب المؤقت ، وهو قرار تم اتخاذه دون خيارات كثيرة.

على الرغم من انتقادات التعيين من العديد من النقاد والمشجعين ، وحتى مارادونا نفسه ، أثبت سكالوني أنهم مخطئون.

كان تأثير سكالوني شبه فوري. بعد استئناف اللعب بعد تفشي جائحة كوفيد ، بدأ سكالوني في توجيه الأرجنتين من خلال التصفيات والاستعدادات لبطولة كوبا أمريكا 2021 ، التي أقيمت بدون جماهير في البرازيل.

قاد ميسي والمدرب الجديد الأرجنتين طوال الطريق إلى النهائي ، حيث أذهلوا المضيفين في ماراكانا الشهير لرفع أول لقب دولي كبير لميسي وأول لقب للأرجنتين منذ عقدين. عاد التباهي. عادت الثقة. كانت الأرجنتين تغني مرة أخرى.

ريو إلى الدوحة

لم يكن العنوان في ريو دي جانيرو صدفة ، فقد عادت الأرجنتين إلى الخريطة. على الرغم من الفوضى اللوجستية في التصفيات بسبب كوفيد ، إلا أن الأرجنتين تأهلت إلى المركز الثاني في تصفيات اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم. تحولت ما كانتا دورتين متتاليتين من اللحظات المتوترة وأحداث الجولة الأخيرة إلى رحلة مريحة إلى الشرق الأوسط.

بحلول الوقت الذي وصل فيه سكالوني وميسي وبقية الفريق إلى الدوحة ، كانت الأرجنتين قد خاضت 37 مباراة دون أن تهزم وفازت بكأس دولي آخر ، النهائي.

الطريق إلى النهائي

جاءت الأرجنتين إلى قطر كواحدة من المرشحين للفوز باللقب ، لكن بدا الأمر وكأنهم ارتدوا إلى عاداتهم القديمة بعد الجولة الأولى.

ما كان ينبغي أن يكون فوزًا بسيطًا في افتتاح المجموعة على السعودية تحول إلى كابوس للألبيسيليستي. على الرغم من التقدم المحترم في الشوط الأول وهدف واحد في الشوط الأول ، فاجأ السعوديون العالم بهدفين سريعين في بداية الشوط الثاني ومنح الأرجنتين أول خسارة لها منذ عام 2019.

ما بدا أنه شيء مؤكد أصبح الآن موضع تساؤل ، وبدأ النقاد في القلق من عودة الأرجنتين في نهائيات كأس العالم الأخيرة لتطارد الأمة.

لكن سكالوني لم يصاب بالذعر. تبع ذلك انتصارات قوية على المكسيك وبولندا ، بالإضافة إلى مباراة صعبة في دور الستة عشر ضد أستراليا الشجاعة. على عكس الماضي ، لم يكن ميسي وحده في تحمل الوزن. أدى تقديم الشاب جوليان ألفاريز على حساب لارتورو مارتينيز إلى تنشيط الهجوم ، ومنح ميسي مهاجمًا للعمل منه. نقر الاثنان على الفور.

أعطتهم هولندا كل ما يمكنهم التعامل معه في ربع النهائي ، حيث لعبوا لويس فان غال-بول واختراقوا هدفين في الشوط الثاني وفرضوا ركلات الترجيح. ولكن إذا كان هناك أي شك في أن هذه البطولة ستخسر الأرجنتين ، فقد حرص إميليانو مارتينيز على ألا يكون السبب وراء عودة ميسي خالي الوفاض ، حيث أوقف ركلتي جزاء هولنديين ودفع الأرجنتين إلى الدور نصف النهائي.

بعد أن حالت المهمة الخانقة للبرازيل في ربع النهائي دون ما كان يمكن أن تكون أكبر مباراة في تاريخ كأس العالم ، أرسلت الأرجنتين كرواتيا بسهولة في لوسيل ، وسجلت هدفين في الشوط الأول قبل أن يرقص ميسي في طريقه لمساعدة ألفيراز في الشوط الثاني ليضمن للأرجنتين. مكان في النهائي.

تم إرجاع النتيجة 3-0 التي حققتها كرواتيا على الأرجنتين في المجموعة في روسيا لصالحها، ولن يُحرم ميسي من موعد مع القدر.

قاد النجم ليونيل ميسي منتخب الأرجنتين للتتويج بكأس العالم 2022 عقب الفوز على فرنسا بركلات الترجيح بعد التمديد لشوطين إضافيين، عقب نهاية المباراة في وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3.

أصبح ميسي أول لاعب في تاريخ كأس العالم يساهم بـ20 هدفا في تاريخ كأس العالم، بواقع 12 هدفا و8 تمريرات حاسمة.