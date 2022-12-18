العودة إلى الوراء: كيف حولت فرنسا الجيل الذهبي إلى ألقاب متتالية في المونديال

كيليان مبابي يساعد منتخب بلاده في الحصول على لقب كأس العالم للمرة الثانية على التوالي فيما يحقق نجوم المنتخب الفرنسي مكانة أسطورية

رغم محاولة النجم كيليان مبابي مساعدة منتخب بلاده في الحصول على لقب كأس العالم للمرة الثانية على التوالي وإضافة نجمًا ثالثًا إلى قميص بلاده، إلا أن فرنسا لم تستطع تحقيق اللقب مرة أخرى.

Anne-Christine POUJOULAT / AFP المهاجم الفرنسي # 10 كيليان مبابي يسير مع جائزة الحذاء الذهبي بعد كأس العالم FIFA خلال حفل الكأس في ختام المباراة النهائية لكأس العالم قطر 2022 ب

كيف حدث هذا ووصل المنتخب الى النهائي؟

لم يكن تحويل الأجيال الذهبية إلى ألقاب فضية أمرًا مؤكدًا، تمامًا مثل الفريق البلجيكي في العقد الماضي أو المنتخب البرازيلي الذي اصطدم بمنتخب كرواتيا في قطر.

ولكن على الرغم من كل الضغوط التي تأتي مع الضجيج والتوقعات حول ما يسمى بـ "الجيل الذهبي" ، فقد بدت فرنسا هادئة وجمعت.

بالعودة إلى روسيا قبل أربع سنوات، لم يبد الفرنسيون أبدًا أنهم مضطرون إلى ترك نظام التحكم في السرعة لضمان لقبهم الأول في كأس العالم منذ 20 عامًا. أعلن مبابي نفسه للعالم بأدائه الرائع أمام الأرجنتين وبلجيكا، وأصبح أول مراهق يسجل في نهائي كأس العالم منذ بيليه.

مطبات السرعة الأوروبية

على الرغم من الهيمنة على كأس العالم ، كافح المنتخب الفرنسي لتكرار الأداء على المستوى القاري. في يورو ما بعد الجائحة ، بدت فرنسا قابلة للهزيمة لأول مرة منذ سنوات. على الرغم من احتلالهم صدارة مجموعتهم ، حيث فازوا مرة واحدة وتعادلوا مرتين ، فقد خرجت فرنسا من المنافسة الأوروبية الأولى من قبل سويسرا بركلات الترجيح في دور الـ16 في بوخارست.

الأسئلة التي كانت في الخلفية وصلت الآن إلى الصفحات الأولى. هل يجب أن يبقى ديدييه ديشامب كمدرب؟ هل فرنسا مرتبطة أيضًا بمبابي؟ هل تعطل خط الوسط؟

التجديد والعودة والإصابات

إذا كان هناك شيء واحد لم تتمكن فرنسا من تجنبه ، فهو اضطراب الفريق.

سمح الانتصار في موسكو لبعض الحرس الأكبر سناً ، مثل بليز ماتويدي ، بالتقاعد للرعي مع ميدالية الفائزين حول أعناقهم. على الرغم من هيمنة "الأزرق" على روسيا ، كان معدل دورانها واضحًا في مناطق رئيسية. لم يكن أنطوان جريزمان يلعب بانتظام على مستوى النادي. كافح نغولو كانتي وبول بوجبا للبقاء بصحة جيدة. من سيرتدي القميص رقم 9؟

حتى مع كل هذه الأسئلة والثغرات التي يتعين ملؤها ، ظهر عمق فرنسا. لا يمكن العثور على شاب لتولي منصب المهاجم؟ أعِد الحائز على جائزة الكرة الذهبية كريم بنزيمة إلى الحظيرة. خط الوسط من الجرحى؟ يرتفع أوريلين تشواميني و إدواردو كامافينجا أمام أعين الجميع. يبدو أن فرنسا لديها إجابة لكل شيء، حتى لو كان بعض الزملاء يكرهون بعضهم البعض ويلجأون إلى السحر (بول بوجبا).

الطريق إلى النهائي

بعد خسارة العديد من اللاعبين المبتدئين ، بما في ذلك بنزيمة ، بسبب الإصابة قبل كأس العالم ، بدأت الشكوك تتسلل إلى فرنسا مرة أخرى. هل يمكنهم التعامل مع كل الثغرات في تشكيلة الفريق مرة أخرى؟

لا يجب أن نشكك بهم للحظة.

سيطر على الأداء في المجموعة (تونس جانبًا) ، تلاه فوز سهل على بولندا في دور الـ16 وانتصار قاري هائل على إنجلترا في ربع النهائي ، أصبح من الواضح أن فرنسا قد مزجت القديم بالجديد لمواصلة هذا العالم المشتعل. هيمنة الكأس. كما لم يضر قرار جريزمان لعب أفضل كرة قدم له منذ سنوات.

على الرغم من القوة الدفاعية، فقد هزمت فرنسا المغرب 2-0 لتأمين رحلة العودة إلى المباراة النهائية على ملعب لوسيل. استطاع منتخب فرنسا في الدقائق الخمس الأولى أن يسجل، ليصبح أول فريق يسجل على المغرب مع لاعبيه في البطولة.

أدى الانتصار على المغرب إلى تقدم فرنسا في قطر إلى نقطة الإنطلاق: اللعب أعلى بقليل من مستوى خصومهم ، ولكن دون الاضطرار إلى ترك نظام التحكم في السرعة. فقط في المكان الذي يحب فريق "الأزرق" العمل فيه على أرض الملعب.

مبارة الحسم

أمام أكثر من 89 ألف مشجع بملعب لوسيل، دخل منتخب فرنسا المباراة بنية واضحة للهجوم ومحاولة إحراز هدف التقدم مبكرا، وكانت للفريق محاولات متكررة.

Jewel SAMAD / AFP Kylian Mbappé tire pour son deuxième but contre l'Argentine au stade Lusail, à Lusail, au nord de Doha, le 18 décembre 2022.

ومع اقتراب المباراة من نهايتها، وفي حين ظن الجميع أن اللقب حسم للأرجنتين ظهر النجم كيليان مبابي الذي تقمص دور البطولة وسجل هدفين في غضون دقيقتين لديوك فرنسا، حيث جاء هدفه الأول من ضربة جزاء في الدقيقة 80 وبعدها بدقيقتين فقط سجل الهدف الثاني له ولبلاده بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء، لتنتهي المباراة بتعادل 2-2

وفي الوقت الإضافي، أضاف ميسي في الشوط الثاني الهدف الثالث للأرجنتين، لكن مبابي استطاع مجددا إدراك التعادل لفرنسا في الدقيقة 117، ليبصم على ثلاثية انفرد بها بصدارة هدافي مونديال قطر برصيد 8 أهداف.

Odd ANDERSEN / AFP Mbappé

وأصبح اللاعب مبابي ثاني لاعب في التاريخ يسجل 3 اهداف في نهائي كأس العالم، بعد الإنجليزي جيف هيرست الذي سجل ثلاثية في نهائي مونديال 1966.