الاحتفالات تعم الأرجنتين ودول العالم بعد الفوز التاريخي في المونديال

جاء هذا بعد فوز المنتخب الارجنتيني في بطولة كأس العالم 2022

عمت الاحتفالات بفوز الأرجنتين ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 والتي عقد في قطر دول العالم، جاء هذا بعد مباراة حامية امتدت حتى أهداف الترجيح، هذا هو الفوز الثالث للدولة اللاتينية بعد 36 عاما والذي قاده دييغو مرادونا في مونديال المكسيك.

بعد اعلان النتيجة امتدت الاحتفالات من استاد لوسيل في الدوحة إلى أنحاء الارجنتين ودول العالم بمشاركة الملايين الذين خرجوا للاحتفال بهذا الفوز، مدرب الفريق لبونيل سكالوني صرح بانفعال بعد الفوز :"أعتقد اننا لا ندرك ما حققناه. هذه اللحظة كي نستمتع. عشنا لحظات صعبة وكنا سويًا في السراء والضراء. نحن معتادون على مثل هذه الامور.....أعتقد أنها متعة كبيرة أن نصل الى القمة لأنه شعور فريد جدًا".

وتابع باكيًا "الجميع يقول إنه يجب شكر العائلة (للوصول الى هذا الانجاز). أعتقد أنه لو كان والدي موجودًا كنت سأهدي له هذا الفوز والانتصار، ووالدتي أيضًا. هما ساعداني في حياتي وعلماني ألا أستسلم وأن أمضي قدمًا وأعمل بجد دومًا. اليوم أجني الثمار".

