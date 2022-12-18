مونديال 2022 / المدرب الفرنسي: " مسيرتنا كانت جميلة لكن النهاية مؤلمة واستيعاب الخسارة اكثر صعوبة"

قال ديديه ديشامب بعد الخسارة إن "الأمر قاس، لكن هذه هي كرة القدم، مسيرتنا كانت جميلة لكن النهاية مؤلمة"

أعرب مدرب فرنسا ديديه ديشامب، أن نهاية مسيرة منتخب بلاده في كأس العالم قطر 2022 بالقاسية، وذلك بعد الخسارة أمام المنتخب الأرجنتيني بركلات الترجيح، يعما انتهت المقابلة بالتعادل 3-3 في أشواطها الأصلية والإضافية.

وقال ديديه ديشامب بعد الخسارة إن "الأمر قاس، لكن هذه هي كرة القدم، مسيرتنا كانت جميلة لكن النهاية مؤلمة"، وأضاف، "لم نكن جاهزين في الشوط الأول فرديا وجماعيا، لم تكن الأمور سهلة وعانينا من إصابات ومرض بعض اللاعبين. رغم ذلك فعلنا ما علينا وعدنا في النتيجة بعد التأخر بهدفين ونافسنا حتى النهاية".

وتابع ديديه ديشامب "بذلنا الجهد من كل قلبنا وبكل طاقة للعودة في المباراة، عندما نعود من لا شيء (2-صفر) ونقترب ونلمس شيئًا وتفلت من يدنا، يكون استيعاب (الخسارة) أكثر صعوبة، لكن علينا قبولها".

وأردف ديديه ديشامب "كولو مواني كان سيسجل الهدف الرابع في آخر دقيقة قبل اللجوء لركلات الترجيح، لعبنا ساعة جميلة بروح قتالية، لكن المهمة لم تكن سهلة أمام منتخب عنيد"، وامتدح الأرجنتين قائلا "بدأت البطولة بشكل سيئ بالخسارة من السعودية، لكنها استعادت الحيوية، تمتعت بالخبرة وتستحق الثناء".

ومن جانب آخر، تجنب المدرب الفرنسي الحديث عن مستقبله في المنصب الذي تولاه في عام 2012، وقال "سأجتمع مع رئيس الاتحاد الفرنسي لاحقا، ولكل حادث حديث".

وكانت الأرجنتين قد توجت بطلة لكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخها بعد فوزها على فرنسا بركلات الترجيح.