بعد الخسارة امام الأرجنتين: الرئيس الفرنسي يواسي مهاجم منتخب بلاده مبابي

صرح الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أنه نزل الى غرفة ملابس منتخب بلاده لرفع معنوياتهم بعد الهزيمة التي تلقاها المنتخب الفرنسي في مباراة نهائي كأس العالم اليوم في استاد لوسيل بالدوحة، وكان ماكرون نزل إلى أرض الملعب، قبل دقائق من مراسم تسليم الجوائز وكأس البطولة، وواسى مبابي ببعض الكلمات في حوار قصير وبعدها عانقه.

وتحدث ماكرون أمام صحافيين بحسب ما نقلته "الوكالة الألمانية" وقال إنه تواجد في حجرات ملابس اللاعبين لرفع معنوياتهم بعد الخسارة، مؤكدا انه قال لهم بأن الشعب الفرنسي فخور بهم وبما قدموه وقال "انا شخصيا فخور بهم، رغم أن الشوط الأول لم يكن بمستواه المعهود، لكن العودة القوية كشفت عن معدن اللاعبين ومستواهم الحقيقي".

الرئيس الفرنسي كشف أنه تحدث مع المهاجم كيليان مبابي ورفع معنوياته، ولفت إلى أنه قال له:"أنه ما زال لاعبا شابا وحقق نجاحات كبيرة، من خلال احتلال المركز الثاني في كأس العالم، وتتويجه هداف المونديال برصيد بلغ ثمانية أهداف، وهذا أمر ليس سهلا على لاعب صغير مثله".

وأشاد ماكرون بالمدرب ديديه ديشان، وقال إنه سيبقى مدربا للمنتخب ، مؤكدا على أن المنتخب الفرنسي سيحظى باستقبال يليق بعد عودته وسيحتفل الجميع بما قدمه في المونديال.