أبرز الصور من مونديال قطر 2022 : مشاهد ستظل في الذاكرة
نجح المصوّرون في التقاط صور لكأس العالم "صور بألف كلمة"
شهد مونديال قطر 2022، أحداث لن تنسى على مر الزمان، وقدمت الرياضة الأكثر شعبية في العالم مشاهد بصرية مذهلة، ونجح المصوّرون في التقاط صور لكأس العالم "صور بألف كلمة"، توثق الهزائم والانتصارات لتبقى تلك الشذرات دليلاً على ما حدث، وذاكرة لا تمحى من رؤوس محبي كرة القدم.
المفاجأة الأولى
لا شك أن ما حدث في ملعب لوسيل يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 كان مفاجأة لم يتوقعها أحد، حيث انتصر المنتخب السعودي على منتخب الأرجنتين الذي فاز يوم أمس الأحد بكأس العالم
لاعبو منتخب إيران يمتنعون عن أداء النشيد الوطني في مونديال قطر
قام لاعبو منتخب إيران لكرة القدم، بالإمتناع عن أداء النشيد الوطني قبل مباراتهم مع انجلترا في بطولة كأس العالم، في خطوة يُعتقد أنها تعبر عن تضامن مع المتظاهرين المناهضين للحكومة، وصمت اللاعبون وظهروا جادين حين عُزف النشيد قبل المباراة التي أقيمت على ملعب خليفة الدولي.
إنجاز تاريخي للمغرب
لأول مرة في التاريخ وصل فريق عربي وإفريقي إلى نصف نهائي المونديال، وهو إنجاز أشاد به جميع أنحاء العالم، الأمر الذي جعل العالم العربي والإسلامي يشعر بالفخر والإعتزاز.
دموع كريستيانو رونالدو
غادر نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو الملعب وهو يبكي خلال هزيمة فريقه أمام المغرب، حيث تحطم حلمه في قيادة فريقه إلى نهائي المونديال.
أول امرأة حكم
بعد نحو 92 عاما من إقامة أول مباراة في كأس العالم في الأوروغواي، تحقق حلم مديرة التحكيم النسائي في الفيفا كاري سيتز بأن تدير الحكمات مباريات الرجال في البطولات الكبرى وكأس العالم.
دخلت ستيفاني فرابارت التاريخ، كأول امرأة تحكم في مباراة في كأس العالم للرجال، وشكلت الفرنسية جزءا من ثلاثي تحكيم نسائي بالكامل يدير مباراة كوستاريكا ضد ألمانيا ضمن المجموعة الخامسة، ومعها في الفريق نويزا باك من البرازيل وكارين دياز من المكسيك.
مدرب مغربي يصنع التاريخ
خطف المدرب المغربي وليد الركراكي، الأنظار في مونديال قطر، ويعد أول مدرب أفريقي يقود فريقًا عربي وإفريقي إلى المربع الذهبي.
العلم الفلسطيني - ضيف شرف
طوال البطولة ، لوح مشجعون عرب بالعلم الفلسطيني في المدرجات ، في لفتة زُعم أنها "مقاومة سلمية لـ"الإسرائيل". كما وقف المنتخب المغربي بنفس العلم خلال انتصاره على إسبانيا.
أول رحلة من إسرائيل إلى قطر
تم توفير 6 رحلات جوية مباشرة تربط تل أبيب والدوحة لمشجعين إسرائيليين لأول مرة في التاريخ، كما اتفقت إسرائيل وقطر على فتح مكتب مؤقت خلال فترة كأس العالم، مما يجعل من الممكن تقديم خدمات قنصلية لآلاف الإسرائيليين الذين يزورون الدول الخليجية خلال البطولة.
مقابلة بين مبابي وميسي
الجميع كان ينتظرون بفارغ الصبر لقاء كرة القدم الأسطوري، بين مبابي وميسي. والذي فازت فيه الأرجنتين بكأس العالم في مباراة مثيرة.