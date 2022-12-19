أبرز الصور من مونديال قطر 2022 : مشاهد ستظل في الذاكرة

نجح المصوّرون في التقاط صور لكأس العالم "صور بألف كلمة"

شهد مونديال قطر 2022، أحداث لن تنسى على مر الزمان، وقدمت الرياضة الأكثر شعبية في العالم مشاهد بصرية مذهلة، ونجح المصوّرون في التقاط صور لكأس العالم "صور بألف كلمة"، توثق الهزائم والانتصارات لتبقى تلك الشذرات دليلاً على ما حدث، وذاكرة لا تمحى من رؤوس محبي كرة القدم.

المفاجأة الأولى

لا شك أن ما حدث في ملعب لوسيل يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 كان مفاجأة لم يتوقعها أحد، حيث انتصر المنتخب السعودي على منتخب الأرجنتين الذي فاز يوم أمس الأحد بكأس العالم

(AP Photo/Ricardo Mazalan) احتفل السعودي سالم الدوسري ، الثاني من اليسار ، بعد تسجيله الهدف الثاني لفريقه خلال مباراة كأس العالم للمجموعة C لكرة القدم بين الأرجنتين والسعودية في استاد لوسيل في لوسيل ، قطر ، الثلاثاء 22 نوفمبر 2022

لاعبو منتخب إيران يمتنعون عن أداء النشيد الوطني في مونديال قطر

قام لاعبو منتخب إيران لكرة القدم، بالإمتناع عن أداء النشيد الوطني قبل مباراتهم مع انجلترا في بطولة كأس العالم، في خطوة يُعتقد أنها تعبر عن تضامن مع المتظاهرين المناهضين للحكومة، وصمت اللاعبون وظهروا جادين حين عُزف النشيد قبل المباراة التي أقيمت على ملعب خليفة الدولي.

FADEL SENNA / AFP منتخب إيران

إنجاز تاريخي للمغرب

لأول مرة في التاريخ وصل فريق عربي وإفريقي إلى نصف نهائي المونديال، وهو إنجاز أشاد به جميع أنحاء العالم، الأمر الذي جعل العالم العربي والإسلامي يشعر بالفخر والإعتزاز.

(AP Photo/Thanassis Stavrakis) المنتخب المغربي يحتفل بعد مباراة ربع نهائي كأس العالم لكرة القدم بين المغرب والبرتغال ، على ملعب الثمامة بالدوحة ، قطر ، السبت 10 ديسمبر 2022. فاز المغرب

دموع كريستيانو رونالدو

غادر نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو الملعب وهو يبكي خلال هزيمة فريقه أمام المغرب، حيث تحطم حلمه في قيادة فريقه إلى نهائي المونديال.

NELSON ALMEIDA / AFP رونالدو يبكي بعد الخسارة أمام المغرب

أول امرأة حكم

بعد نحو 92 عاما من إقامة أول مباراة في كأس العالم في الأوروغواي، تحقق حلم مديرة التحكيم النسائي في الفيفا كاري سيتز بأن تدير الحكمات مباريات الرجال في البطولات الكبرى وكأس العالم.

دخلت ستيفاني فرابارت التاريخ، كأول امرأة تحكم في مباراة في كأس العالم للرجال، وشكلت الفرنسية جزءا من ثلاثي تحكيم نسائي بالكامل يدير مباراة كوستاريكا ضد ألمانيا ضمن المجموعة الخامسة، ومعها في الفريق نويزا باك من البرازيل وكارين دياز من المكسيك.

(AP Photo/Moises Castillo) تتحدث الحكم ستيفاني فرابارت مع الألماني كاي هافرتز خلال مباراة كرة القدم للمجموعة E في كأس العالم بين كوستاريكا وألمانيا في استاد البيت في الخور ، قطر ، الخميس 1 ديسمبر 2022

مدرب مغربي يصنع التاريخ

خطف المدرب المغربي وليد الركراكي، الأنظار في مونديال قطر، ويعد أول مدرب أفريقي يقود فريقًا عربي وإفريقي إلى المربع الذهبي.

PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP المدرب وليد الركراكي

العلم الفلسطيني - ضيف شرف

طوال البطولة ، لوح مشجعون عرب بالعلم الفلسطيني في المدرجات ، في لفتة زُعم أنها "مقاومة سلمية لـ"الإسرائيل". كما وقف المنتخب المغربي بنفس العلم خلال انتصاره على إسبانيا.

AP Photo/Ariel Schalit مشجعون يلوحون بالعلم الفلسطيني قبل مباراة كأس العالم لكرة القدم بين قطر والإكوادور في استاد البيت في الخور يوم الأحد 20 نوفمبر 2022.

أول رحلة من إسرائيل إلى قطر

تم توفير 6 رحلات جوية مباشرة تربط تل أبيب والدوحة لمشجعين إسرائيليين لأول مرة في التاريخ، كما اتفقت إسرائيل وقطر على فتح مكتب مؤقت خلال فترة كأس العالم، مما يجعل من الممكن تقديم خدمات قنصلية لآلاف الإسرائيليين الذين يزورون الدول الخليجية خلال البطولة.

GIL COHEN-MAGEN / AFP إسرائيليون يستعدون للصعود على متن رحلة جوية لشركة TUS Airways القبرصية من مطار بن غوريون في إسرائيل إلى الدوحة.

مقابلة بين مبابي وميسي

الجميع كان ينتظرون بفارغ الصبر لقاء كرة القدم الأسطوري، بين مبابي وميسي. والذي فازت فيه الأرجنتين بكأس العالم في مباراة مثيرة.