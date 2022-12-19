بالصور: هؤلاء من تم تتويجهم بالجوائز الفردية في مونديال قطر 2022

الجوائز الفردية، في كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، الذي تُوج به منتخب الأرجنتين إثر فوزه على منتخب فرنسا

تم أمس الأحد، الإعلان عن الجوائز الفردية، في كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، الذي تُوج به منتخب الأرجنتين إثر فوزه على منتخب فرنسا بركلات الترجيح،بعدما انتهت الأشواط الإضافية قد بالتعادل 3-3.

الكرة الذهبية لأفضل لاعب في المونديال:

إستطاع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إضافة اللقب الأهم، وهو الفوز بكأس العالم للمرة الأولى في مسيرته، ونيله جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في مونديال قطر 2022.

ANNE CHRISTINE POUJOULAT / AFP ميسي

وسبق لميسي أن نال جائزة أفضل لاعب عام 2014 لكن الفرحة لم تكن كاملة لأنه خسر النهائي أمام ألمانيا صفر-1 بعد التمديد، إلا أن هذه المرة كان التتويج كاملاً.

Odd ANDERSEN / AFP الأرجنتيني ليونيل ميسي يشير بعد حصوله على جائزة الكرة الذهبية خلال حفل كأس العالم قطر 2022

فيما آلت الجوائز الفردية للاعبين في المونديال على الشكل التالي:

جائزة أفضل لاعب شاب في المونديال :

حصل إنزو فيرنانديز، لاعب المنتخب الأرجنتيني، على جائزة أفضل لاعب شاب في بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر 2022، ومع منتخب الأرجنتين بلقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخ بلاده، وسجل خلال البطولة هدفًا في شباك المكسيك في المباراة التي انتهت بفوز فريقه (2-0) في دور المجموعات.

(AP Photo/Natacha Pisarenko) حصل الأرجنتيني إنزو فرنانديز على جائزة أفضل لاعب شاب لأفضل لاعب تحت 21 عامًا

جائزة الحذاء الذهبي :

وفاز النجم الفرنسي كيليان مبابي بجائزة الحذاء الذهبي لهداف البطولة، بعد تسجيله 8 أهداف من بينهم: ثلاثة أهداف (هاتريك) في المباراة النهائية ضد الأرجنتين على ملعب لوسيل.

Odd ANDERSEN / AFP Mbappé

جائزة القفاز الذهبي :

وتوج الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، بجائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى في المونديال، بفضل تصدياته المبهرة والتي قادت بلاده لمنصة التتويج.

(AP Photo/Martin Meissner) قبّل حارس مرمى الأرجنتين إميليانو مارتينيز جائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى في البطولة في نهاية المباراة النهائية لكأس العالم

صورة جماعية للاعبين الفائزين في المونديال