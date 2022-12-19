بالصور: هؤلاء من تم تتويجهم بالجوائز الفردية في مونديال قطر 2022
الجوائز الفردية، في كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، الذي تُوج به منتخب الأرجنتين إثر فوزه على منتخب فرنسا
تم أمس الأحد، الإعلان عن الجوائز الفردية، في كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، الذي تُوج به منتخب الأرجنتين إثر فوزه على منتخب فرنسا بركلات الترجيح،بعدما انتهت الأشواط الإضافية قد بالتعادل 3-3.
الكرة الذهبية لأفضل لاعب في المونديال:
إستطاع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إضافة اللقب الأهم، وهو الفوز بكأس العالم للمرة الأولى في مسيرته، ونيله جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في مونديال قطر 2022.
وسبق لميسي أن نال جائزة أفضل لاعب عام 2014 لكن الفرحة لم تكن كاملة لأنه خسر النهائي أمام ألمانيا صفر-1 بعد التمديد، إلا أن هذه المرة كان التتويج كاملاً.
فيما آلت الجوائز الفردية للاعبين في المونديال على الشكل التالي:
جائزة أفضل لاعب شاب في المونديال :
حصل إنزو فيرنانديز، لاعب المنتخب الأرجنتيني، على جائزة أفضل لاعب شاب في بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر 2022، ومع منتخب الأرجنتين بلقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخ بلاده، وسجل خلال البطولة هدفًا في شباك المكسيك في المباراة التي انتهت بفوز فريقه (2-0) في دور المجموعات.
جائزة الحذاء الذهبي :
وفاز النجم الفرنسي كيليان مبابي بجائزة الحذاء الذهبي لهداف البطولة، بعد تسجيله 8 أهداف من بينهم: ثلاثة أهداف (هاتريك) في المباراة النهائية ضد الأرجنتين على ملعب لوسيل.
جائزة القفاز الذهبي :
وتوج الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، بجائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى في المونديال، بفضل تصدياته المبهرة والتي قادت بلاده لمنصة التتويج.
صورة جماعية للاعبين الفائزين في المونديال