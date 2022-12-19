صحيفة"ليكيب" الفرنسية تختار 3 لاعبين من المنتخب المغربي في التشكيلة المثالية لمونديال 2022

منحت صجيفة "ليكيب" تقييما لكل لاعب دخل التشكيلة المثالية للمونديال بناء على مستواه في المباريات

اختارت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، ثلاث لاعبين من المنتخب المغربي ضمن التشكيلة المثالية لمونديال 2022، يتعلق الأمر بأشرف حكيمي، وسفيان أمرابط ورومان سايس، ومنحت "ليكيب" تقييما لكل لاعب دخل التشكيلة المثالية للمونديال بناء على مستواه في المباريات.

وجاءت التشكيلة الكاملة، كالآتي:حراسة المرمى: ليفاكوفيتش (كرواتيا – 6.57)، الدفاع: أكونيا (الأرجنتين – 6.25) – جفاردول (كرواتيا – 6.43) – رومان سايس (المغرب – 6.60) – أشرف حكيمي (المغرب – 6) الوسط: إنزو فيرنانديز (الأرجنتين – 6.40) – سفيان أمرابط (المغرب – 6.29) – لوكا مودريتش (كرواتيا – 6.29) الهجوم: كيليان مبابي (فرنسا – 7.17) – ليونيل ميسي (الأرجنتين – 6.71) – بوكايو ساكا (إنجلترا – 6.50).

وتحصل لاعبو المنتخب الأرجنتيني على لقب كأس العالم بالفوز بركلات الترجيح 4-2 أمام فرنسا، أمس الأحد، بعد انتهاء الوقتين الأصلي ثم الإضافي بالتعادل 3-3 في مباراة مثيرة ومجنونة على ملعب لوسيل في قطر.

وفي اختتام مونديال 2022 تم بالأمس الإعلان عن الجوائز الفردية، حيث تحصل إ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في مونديال قطر 2022.وسبق لميسي أن نال جائزة أفضل لاعب عام 2014 لكن الفرحة لم تكن كاملة لأنه خسر النهائي أمام ألمانيا صفر-1 بعد التمديد، إلا أن هذه المرة كان التتويج كاملاً.

في ما آلت الجوائز الفردية للاعبين في المونديال على الشكل التالي:

جائزة أفضل لاعب شاب في المونديال :

حصل إنزو فيرنانديز، لاعب المنتخب الأرجنتيني، على جائزة أفضل لاعب شاب في بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر 2022، ومع منتخب الأرجنتين بلقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخ بلاده، وسجل خلال البطولة هدفًا في شباك المكسيك في المباراة التي انتهت بفوز فريقه (2-0) في دور المجموعات.

حصل الأرجنتيني إنزو فرنانديز على جائزة أفضل لاعب شاب لأفضل لاعب تحت 21 عامًا(AP Photo/Natacha Pisarenko)

حصل الأرجنتيني إنزو فرنانديز على جائزة أفضل لاعب شاب لأفضل لاعب تحت 21 عامًا

جائزة الحذاء الذهبي :

وفاز النجم الفرنسي كيليان مبابي بجائزة الحذاء الذهبي لهداف البطولة، بعد تسجيله 8 أهداف من بينهم: ثلاثة أهداف (هاتريك) في المباراة النهائية ضد الأرجنتين على ملعب لوسيل.

جائزة القفاز الذهبي :

وتوج الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، بجائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى في المونديال، بفضل تصدياته المبهرة والتي قادت بلاده لمنصة التتويج.