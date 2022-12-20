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المغاربة يخرجون لإستقبال وتكريم "أسود الأطلس" بعد الإنجاز التاريخي في مونديال قطر 2022

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تجمع الحشد للترحيب بالمنتخب المغربي لكرة القدم بعد مونديال قطر ، خلال عرض العودة للوطن في وسط الرباط ، المغرب ، الثلاثاء 20 ديسمبر 2022.
(AP Photo/Mosa'ab Elshamy)تجمع الحشد للترحيب بالمنتخب المغربي لكرة القدم بعد مونديال قطر ، خلال عرض العودة للوطن في وسط الرباط ، المغرب ، الثلاثاء 20 ديسمبر 2022.

المنتخب المغربي "بتعليمات ملكية سامية سيخصص له اليوم الثلاثاء، استقبال في مستوى المسار المتألق الذي حققه"

وصل المنتخب المغربي لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الرباط، بعد مشاركته في كأس العالم 2022 قطر، حيث احتل المرتبة الرابعة في إنجاز تاريخي غير مسبوق على المستوى العربي والإفريقي.

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وبحسب ما ذكر بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة بالمغرب، فإن المنتخب المغربي "بتعليمات ملكية سامية سيخصص له اليوم الثلاثاء، استقبال في مستوى المسار المتألق الذي حققه خلال نهائيات كأس العالم 2022 بقطر".

SNRT / AFP
SNRT / AFPالمنتخب المغربي صاحب الإنجاز التاريخي في المونديال يصل إلى الرباط

ويحظى الفريق الوطني المغربي "باستقبال شعبي وجماهيري كبير منذ وصوله إلى مطار الرباط- سلا، مرورا بشارع الحسن الثاني وساحة 16 نونبر وساحة شالة وساحة الملك حسين، ثم شارع محمد الخامس وساحة البريد وساحة محمد الخامس وساحة 11 يناير، وشارع مولاي الحسن وباب السفراء، وصولا إلى القصر الملكي".

وأضاف بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة بالمغرب، أن "المنتخب المغربي سيحظى أعضاء المنتخب الوطني باستقبال ملكي سامي احتفاء وتقديرا بهذا الإنجاز التاريخي العظيم".

و اصطف عشرات الآلاف من المواطنين، حاملين مختلف وسائل التشجيع والأعلام الوطنية، منذ صباح اليوم الثلاثاء، وعدد كبير منهم ارتداء الأقمصة الرياضية التي خاض بها المنتخب الوطني مبارياته في منافسات كأس العالم، للتعبير عن شكرهم وامتنانهم لهم.

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