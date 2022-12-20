الجماهير الأرجنتينية تحتفل مع منتخبها بالفوز بكأس العالم

قدرت وسائل إعلام محلية أنه كان هناك بالفعل أكثر من 100 ألف مشجع ينتظرون عند نصب أوبيليسكو الضخم وسط المدينة

قام الآلاف من مشجعين المنتخب الأرجنتين باستقبال اللاعبين في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد وصول الطائرة التي أقلت ليونيل ميسي ورفاقه عقب الفوز بكأس العالم لكرة القدم بقطر إلى مطار إيزيزا.

وعرفت العاصمة الأرجنتينية احتفالات بدون إنقطاع منذ الفوز على المنتخب الفرنسي في المباراة النهائية الأحد الماضي، والذي منح البلاد انتصارها الأول في كأس العالم منذ أن رفع دييغو مارادونا الكأس قبل 36 عاما.

(AP Photo/Natacha Pisarenko) يستعرض الأرجنتيني لياندرو باريديس كأس العالم خلال موكب العودة للوطن في بوينس آيرس ، الأرجنتين ، يوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022.

ورفرفت رايات الأرجنتين بين الجماهير، فيما لوح فريق الأرجنتين، الذين كانوا يرتدون ميدالياتهم الذهبية حول أعناقهم ويتناوبون رفع كأس العالم عاليا، للجماهير من حافلة مكشوفة، بينما توهجت أضواء الآلاف من الهواتف المحمولة.

وقام المشجعون بالغناء السعداء على إيقاع الطبول وأضاءت الألعاب النارية السماء، بينما كانت الحافلة تشق طريقها ببطء بين الجماهير.

وفي هذا السياق، قدرت وسائل إعلام محلية أنه كان هناك بالفعل أكثر من 100 ألف مشجع ينتظرون عند نصب أوبيليسكو الضخم وسط المدينة بحلول منتصف الصباح مع انضمام المزيد من الشوارع الجانبية من كافة الجهات.

(AP Photo/Matilde Campodonico) مشجعو كرة القدم الأرجنتينية ينزلون على نصب Obelisk التذكاري لاستعراض العودة إلى الوطن لفريق كرة القدم الأرجنتيني الذي فاز بكأس العالم في بوينس آيرس ، الأرجنتين ، يوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022.

وتعقب الآلاف الطائرة التابعة لشركة الطيران الحكومية خلال رحلتها من الدوحة عبر فترة توقف قصيرة في روما.