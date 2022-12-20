العاهل المغربي يستقبل "أسود الأطلس" بالقصر الملكي ويمنحهم أوسمة رفيعة

أعطى العاهل المغربي تعليماته السامية من أجل تسليم أوسمة ملكية لجميع أعضاء الطاقمين التقني والطبي للمنتخب الوطني

قام العاهل المغربي الملك محمد السادس، برفقة ولي العهد الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد، اليوم الثلاثاء، بإستقبال أعضاء المنتخب الوطني لكرة القدم، بعد أدائهم المتميز في كأس العالم بقطر 2022، وذلك بقاعة العرش بالقصر الملكي بالعاصمة الرباط.

ووشح العاهل المغربي، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع، والمدرب وليد الركراكي، بوسام العرش من درجة قائد، كما وشح اللاعبي الذين كانوا برفقة أمهاتهم، بوسام العرش من درجة ضابط لاعبي المنتخب الوطني.

كما أعطى العاهل المغربي تعليماته السامية من أجل تسليم أوسمة ملكية لجميع أعضاء الطاقمين التقني والطبي للمنتخب الوطني، وذلك تقديرا للعمل الاستثنائي الذي قدموه، حسب موقع هسبريس المغربي.

وخلال ذلك أخذت للملك، برفقة ولي العهد الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد، صورة تذكارية مع أعضاء المنتخب الوطني لكرة القدم وأمهات اللاعبين الحاضرات.

(Moroccan Royal Palace via AP) العاهل المغربي محمد السادس، مع لاعبي المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم وأمهاتهم خلال حفل أقيم في الرباط ، المغرب ، الثلاثاء 20 ديسمبر 2022.

وقدم أعضاء الفريق الوطني، بهذه المناسبة، تذكارات للعاهل المغربي الملك محمد السادس تعبيرا عن امتنانهم على الدعم الذي قدمه لهم طيلة أطوار هذه المنافسة العالمية.

ويأتي هذا الاستقبال إثر الإنجاز التاريخي وغير المسبوق الذي حققه المنتخب الوطني بعد بلوغه الدور نصف النهائي، في أول وأبهى تألق من نوعه لكرة القدم المغربية والعربية والإفريقية في نهائيات كأس العالم، كما يعكس العناية السامية التي ما فتئ الملك يحيط بها الشباب، والاهتمام الخاص الذي يوليه لقطاع الرياضة عموما وكرة القدم خصوصا.

وكان الفريق الوطني المغربي قد حظي "باستقبال شعبي وجماهيري كبير منذ وصوله إلى مطار الرباط- سلا، مرورا بشارع الحسن الثاني وساحة 16 نونبر وساحة شالة وساحة الملك حسين، ثم شارع محمد الخامس وساحة البريد وساحة محمد الخامس وساحة 11 يناير، وشارع مولاي الحسن وباب السفراء، وصولا إلى القصر الملكي".