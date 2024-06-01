هل بيانات 560 مليون عميل في خطر؟ شركة تيكت ماستر الأمريكية تؤكد اختراق بياناتها

أكدت شركة Ticketmaster Live Nation الأمريكية اليوم (السبت) أن بياناتها قد تم اختراقها، مما قد يؤثر على 560 مليونًا من عملائها حول العالم. وبحسب أصحاب الشركة المالكة لموقع بيع وتوزيع تذاكر الحفلات، فقد تم تسجيل "نشاط غير مصرح به" في قاعدة البيانات. في وقت سابق، زعمت مجموعة من القراصنة، تطلق على نفسها ShinyHunters، أنها تمكنت من سرقة التفاصيل الشخصية لجميع عملاء الشركة.

وتقول مجموعة القراصنة إن من بين البيانات التي تم سرقتها أسماء وعناوين وأرقام هواتف ومعلومات جزئية عن بطاقات الائتمان. وبحسب التقرير، تطالب المجموعة بدفع فدية قدرها 500 ألف دولار، من أجل منع بيع البيانات لأطراف أخرى.

وفي 27 أيار/مايو، ذكرت الشركة أن "شخصية إجرامية عرضت بيانات مستخدمي الشركة للبيع عبر السوق الرمادية على الإنترنت". وأضافت الشركة أنها تحقق في القضية. تجدر الإشارة إلى أن عدد العملاء المتأثرين بالاختراق لم يتم تأكيده من قبل شركة Ticketmaster.