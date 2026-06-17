سجّل ليونيل ميسي فجر اليوم (الأربعاء) إنجازًا لا يُنسى عندما قاد منتخب الأرجنتين بطل العالم إلى فوز رائع 3:0 على الجزائر بهاتريك مذهل في مباراة افتتاح البطولة في كانساس سيتي. بدأ "البرغوث" الاحتفال في الدقيقة 17 بتسديدة فنية مقوسة، وضاعف النتيجة من مسافة قريبة في الدقيقة 60، واختتم النتيجة في الدقيقة 76 بصاروخ رائع من حافة منطقة الجزاء. كانت هذه عرض قوة استثنائي من القائد، الذي قدّم إجابة ساحقة لكل من شكك في قراره الاستمرار في اللعب بقميص المنتخب الوطني.

بغض النظر، مع صافرة البداية، ليونيل ميسي، في مباراته رقم 200 بقميص المنتخب، صنع التاريخ كأول لاعب في التاريخ يشارك في ست بطولات كأس عالم (2006، 2010، 2014، 2018، 2022 و2026). بالإضافة إلى ذلك، نجم منتخب الأرجنتين قد حطم بالفعل رقم المباريات في كأس العالم بوصوله إلى 27 مباراة.

العرض المذهل لميسي في الملعب في كانساس سيتي منحه عدة أرقام قياسية تاريخية استثنائية في أكبر المحافل الدولية جميعها. مع ثلاثة الأهداف هذه، رفع نجم المنتخب رصيده إلى 16 هدفاً في مباريات كأس العالم، وبذلك عادل ميروسلاف كلوزه الألماني في صدارة قائمة الهدافين التاريخيين. بالإضافة إلى ذلك، قبل أسبوع واحد فقط من عيد ميلاده الـ39، جرّد خصمه الدائم كريستيانو رونالدو من لقب أكبر لاعب سناً يحتفل بتسجيل هاتريك في المونديال.

في المباراة نفسها، التي كانت مليئة بالأحداث السريعة، تم إلغاء أهداف لكلا الجانبين بالفعل في الدقائق الأولى والحماسية من المواجهة. حتى أن ميسي نفسه نجا من بطاقة بحقه عقب تدخل عنيف خلال الشوط الأول. في النهاية، البطلة الحالية حصلت على أول ثلاث نقاط لها في المجموعة "ي"، وتنتظرها الآن مواجهات مثيرة ضد منتخبي النمسا والأردن في المراحل القادمة.

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يشكل الانتصار الحالي سابقة تاريخية للأرجنتين، إذ إنها المرة الأولى التي تفوز فيها بمباراة افتتاحية في المونديال كبطلة حاملة للقب، وذلك بعد أن أخفقت في تحقيق ذلك في بطولات 1982 و1990. الآن، يهدف فريق الألبيسيلستي لأن يصبح المنتخب الثالث فقط في التاريخ الذي ينجح في الدفاع عن لقبه والفوز بكأس العالم للمرة الرابعة. وبالنظر إلى أن ميسي يبتعد بهدف واحد فقط عن كسر رقم كلوزه بشكل كامل، فإن أنظار عالم كرة القدم بأسره ستتجه مجددًا نحو النجم الأرجنتيني يوم الاثنين القادم أمام النمسا.