سجلت الصناعة السعودية حضوراً بارزاً في افتتاح كأس العالم 2026، بعد مساهمة شركة "فبك للصناعة"، التابعة لشركة "فيبكو"، في تجهيز ملعب أزتيكا التاريخي في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي بأقمشة تقنية متطورة للأسقف والهياكل المعمارية، صُنعت بالكامل داخل المملكة ونُقلت جواً إلى موقع المشروع.

وشملت الأعمال توريد أكثر من 4 آلاف متر مربع من أقمشة PVC المستخدمة في الهياكل الإنشائية، لواحد من أشهر الملاعب الرياضية في العالم، والذي يتسع لأكثر من 100 ألف متفرج ويستضيف مباراة افتتاح كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه.

وأكدت الشركة أن اختيار منتجاتها جاء بعد منافسة عالمية ضمت شركات متخصصة من عدة دول، ما يعكس تنامي الثقة في جودة المنتجات السعودية وقدرتها على تلبية أعلى المعايير الفنية والهندسية المطلوبة للمشاريع الرياضية الكبرى.

ويُعد المشروع من أبرز الإنجازات الدولية لشركة "فبك"، المتخصصة في المنسوجات التقنية، والتي تمتلك خبرة تتجاوز 30 عاماً وطاقة إنتاجية تزيد على 3.6 ملايين متر مربع شهرياً، مع حضور متنامٍ في الأسواق العالمية.

ويصنف مصنع الشركة كأول منشأة من نوعها في الشرق الأوسط لإنتاج الأقمشة التقنية الخاصة بالهياكل الإنشائية، كما يُعد من بين الأكبر عالمياً من حيث الطاقة الإنتاجية، معتمداً على أحدث تقنيات التصنيع الأوروبية.

ويرى مراقبون أن هذا الإنجاز يعكس التطور المتسارع للصناعة السعودية وقدرتها على المنافسة عالمياً، بالتزامن مع استعداد المملكة لاستضافة بطولات رياضية كبرى، أبرزها كأس آسيا 2027 وكأس العالم 2034.