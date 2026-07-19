تصرف مفاجئ من لاعبي إنجلترا بعد الفوز بالبرونزية يثير إعجاب الجماهير

أنهى منتخب إنجلترا مونديال 2026 في المركز الثالث بعد فوز جنوني 6:4 على فرنسا، لكن ما اجتاح شبكات التواصل الاجتماعي حدث تحديدًا بعد صافرة النهاية: اللاعبون الإنجليز أوقفوا مراسم توزيع الميداليات من أجل دعوة جيسون ستيل، حارس التدريبات الذي لم يلعب ولو دقيقة واحدة في البطولة، إلى المنصة.

شهدت مباراة تحديد المركز الثالث واحدة من أكثر مباريات البطولة إثارة. تقدم منتخب إنجلترا بقيادة توماس توخيل بنتيجة 4-0 في الشوط الأول بفضل أهداف ديكلان رايس وأزاري كونسا، وهدفين من بوكايو ساكا. لكن فرنسا انتفضت بقوة، ففي غضون 20 دقيقة من الشوط الثاني، قلصت الفارق إلى 4-3، بفضل هدفين من كيليان مبابي وهدف من برادلي بيركولا.

الدراما لم تنتهِ هناك: ساكا أحرز ثلاثية من علامة الجزاء، عثمان ديمبيلي قلص من جديد إلى 4:5، وفي الدقيقة 98 جود بيلينغهام سجل الهدف السادس وحسم المباراة.

عندما صعد لاعبو إنجلترا لتسلّم ميداليات البرونز، التقطت الكاميرات مورغان روجرز وبلينغهام وهما يصرّان على استدعاء ستيل، حارس برايتون البالغ من العمر 35 عاماً، والذي تواجد في معسكر المنتخب طوال البطولة كحارس تدريبات فقط. جوردان هندرسون هو من قدّم له الميدالية، وكان الفرح واضحاً على وجه ستيل.

امتلأت الشبكة بتعليقات متحمسة. "هذا ببساطة جميل جداً"، كتب أحد المتصفحين. "أن يضموا حارس التدريبات إلى مراسم توزيع الميداليات، والجميع ينادونه معاً إلى المنصة، شعرت بروح الوحدة في هذا الفريق. احترام!"

https://x.com/i/web/status/2078653816703205822 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

مستخدم آخر أضاف: "في كل مرة أشاهد هذا المقطع، تدمع عيناي. تشعر أن أفراد الطاقم خلف الكواليس يقاتلون معًا أيضًا." ثالث لخّص: "لحظات كهذه تذكّرك أن 'الفريق' ليس فقط اللاعبون على أرض الملعب."

بعيدًا عن اللحظة الفيروسية، سجلت إنجلترا إنجازًا تاريخيًا: هذه هي المرة الأولى التي تنهي فيها مشاركتها في كأس العالم في المركز الثالث، بعد أن خسرت مرتين في مباراة المركز الثالث أمام إيطاليا عام 1990 وبلجيكا عام 2018.

ويوجد أيضًا مكافأة مالية: بفضل صندوق الجوائز لكأس العالم، ستجني إنجلترا 21.5 مليون جنيه إسترليني مقابل المركز الثالث، بينما ستكتفي فرنسا بـ20 مليونًا للمركز الرابع. مليون ونصف مليون جنيه إسترليني مقابل 90 دقيقة غير سيئة في مباراة يعتبرها الكثيرون غير ضرورية بين مباريات كأس العالم.