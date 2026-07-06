ترامب يؤكد تدخله لإلغاء البطاقة الحمراء لنجم أمريكا: إنه أفضل لاعب لدينا

بعد الضجة التي أثيرت إثر قرار إلغاء البطاقة الحمراء التي تلقاها نجم المنتخب الأمريكي بولارين بالوغون، أكد الرئيس ترامب اليوم (الاثنين) في بيانٍ لوسائل الإعلام أنه تواصل مع رئيس الفيفا جياني إنفانتينو بشأن هذه المسألة. كما أكد رئيس الفيفا إجراء المحادثة بينهما.

في تصريح للصحفيين في البيت الأبيض قال ترامب: "طلبت إعادة نظر لأنني لم أعتقد أن الحديث يدور عن مخالفة، بل اعتقدت أن الحديث عن لاعبين رائعين اصطدم أحدهما بالآخر. ليس الأمر كما لو أن أحدهم وجه لكمة في وجه الآخر." وأضاف الرئيس الأمريكي أنه قبل الضجة، لم يكن يعلم أصلاً ما معنى البطاقة الحمراء: "عندما اكتشفت ذلك قلت لنفسي 'إنكم تخدعونني!'، ليس من المعقول أن يكون للحكم كل هذه القوة لإخراج لاعب من المباراة."

في كلماته، قارن ترامب بين بالوغون ولاعبي كرة قدم مشهورين آخرين: "إذا لم يكونوا قد سمحوا للاعب، أحد الأفضل، أن يلعب، لكان ذلك ترك وصمة كبيرة. في النهاية، اتخذت اللجنة القرار الصحيح. لأن الناس يريدون مشاهدة مباراة مع أفضل اللاعبين. ماذا كان سيحدث لو أخرجوا ميسي من المباراة، أو رونالدو... أو هاري كين فقط لأنه صدم أحدهم بقوة عن طريق الصدفة". في النهاية، تطرق ترامب إلى مباراة منتخب الولايات المتحدة هذا المساء ضد بلجيكا وقال: "يجب أن يكون أفضل اللاعبين على أرض الملعب".

تدخل سياسي

أمس أُفيد في صحيفة نيويورك تايمز أن القرار بإلغاء البطاقة الحمراء جاء نتيجة ضغوط مارستها البيت الأبيض. ومع ذلك، شددت الفيفا على أن الضغط من جانب البيت الأبيض لم يكن يمكن أن يكون له أي تأثير على القرار، بسبب صلاحيات واستقلالية لجنة الانضباط. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رحب بالقرار وكتب: "شكرًا للفيفا على قيامهم بما هو صحيح وعلى تصحيح ظلم كبير".

في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ردوا على قرار الفيفا وقالوا إن الإيقاف التلقائي لمباراة واحدة "ليس خاضعًا لتقدير شخصي" وإنه يُعتبر "مبدأ منصوص عليه في اللوائح". وأضاف البيان: "مثل هذا القرار يخلق سابقة في البطولة الحالية، حيث ستتطلب حالات مماثلة الآن معاملة متساوية، وهذا أمر سلبي. نحن نعبر عن عدم ثقتنا في ظل قرار غير مسبوق، غير مفهوم وغير مبرر كهذا". وكما هو معلوم، أُشهرت البطاقة بعد أن داست بالوغون على قدم لاعب منتخب البوسنة.