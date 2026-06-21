افتتح منتخب هولندا حملته لمونديال 2026 بتعادل مثير 2:2 أمام اليابان، وأمس سجل فوزاً كبيراً على السويد 1:5. لاحظ المشجعون حول العالم تفصيلاً مألوفاً لكنه لافت بشكل خاص: على ظهر قميص قائد المنتخب الهولندي لا يظهر اسم العائلة "فان دايك"، بل اسمه الأول فقط، فيرجيل.

بينما اللاعب نفسه لم يتوسع في ذلك علنًا أبدًا، كشف عمه، ستيفن فو سيو، عن السبب العائلي المعقد والمؤلم وراء القرار، الذي تعود جذوره حين كان فيرجيل طفلاً يبلغ من العمر 12 عامًا فقط.

بحسب العم، والد المدافع ترك والدته وأطفالهما الثلاثة: "الحقيقة أن والده لم يكن موجودًا طوال سنوات عديدة حرجة ومهمة، وأمه هي البطلة الحقيقية في هذه القصة"، قال العم في مقابلة أصبحت مرة أخرى ذات صلة في ظل البطولة. "أنت لا تزيل اسم عائلة والدك من القميص دون سبب، وفيرجيل أوضح جيدًا كيف يشعر حيال ذلك."

وأضاف العم، واصفًا الأم التي كانت تعمل بوظيفة كاملة في حين كانت تربي ثلاثة أطفال دون مساعدة من الأب الذي تزوج ثانية وانقطع عن التواصل مع أطفاله: "كانت تقضي كل يوم في العمل، تعود إلى البيت، تعتني بالأطفال وتطبخ. لم يكن لديها لحظة واحدة لنفسها".

فان دايك، الذي يكنّ احترامًا هائلًا لأمه التي مهدت طريقه إلى قمة كرة القدم العالمية، اختار تخليد القطيعة مع والده على أكبر منصة في العالم، وحتى في المونديال الحالي سيصعد إلى الملعب وعلى زي المنتخب البرتقالي يزين اسمه الأول فقط.