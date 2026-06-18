حقق المنتخب المغربي إنجازًا غير مسبوق في تاريخه الكروي، بعدما ارتقى إلى المركز السادس عالميًا في التصنيف المباشر الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مستفيدًا من نتائج الجولة الأولى في بطولة كأس العالم 2026.

وجاء هذا التقدم بعد تعادل منتخب البرتغال مع الكونغو الديمقراطية، ما أدى إلى خسارة المنتخب البرتغالي لأكثر من 12 نقطة في التصنيف، ليتراجع إلى المركز السابع برصيد 1755.09 نقطة، فيما تقدم المغرب إلى المركز السادس برصيد 1755.62 نقطة، متفوقًا بفارق طفيف بلغ 0.53 نقطة. كما صعد المنتخب البرازيلي إلى المركز الخامس.

ويُعد هذا التصنيف الأفضل في تاريخ الكرة المغربية، إذ أصبح المغرب أول منتخب عربي يبلغ المركز السادس عالميًا في تصنيف "فيفا"، ليعزز مكانته كأعلى المنتخبات العربية ترتيبًا في تاريخ اللعبة.

وجاء هذا الصعود مدعومًا بالأداء القوي الذي قدمه "أسود الأطلس" في بداية مشوارهم بالمونديال، بعدما فرضوا تعادلًا ثمينًا (1-1) أمام المنتخب البرازيلي ضمن منافسات المجموعة الثالثة، التي تضم أيضًا إسكتلندا وهايتي.

وحظي أداء المنتخب المغربي بإشادة واسعة من محللين ومتابعين، الذين اعتبروا النتيجة أمام أحد أبرز المرشحين للقب بمثابة "تعادل بطعم الفوز"، يمنح الفريق دفعة معنوية مهمة في مشواره بالبطولة.