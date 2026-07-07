حجز المنتخب البلجيكي بطاقة العبور إلى ربع نهائي كأس العالم 2026، بعدما ألحق هزيمة قاسية بمضيف البطولة المنتخب الأميركي بنتيجة 4-1، في مواجهة شهدت تفوقًا هجوميًا واضحًا لـ"الشياطين الحمر" منذ الدقائق الأولى.

ودخل المنتخب البلجيكي اللقاء بضغط مكثف، إذ اضطر الحارس الأميركي مات فريز للتدخل مبكرًا أمام محاولة تيموثي كاستانيي، قبل أن يواصل البلجيكيون تهديد المرمى عبر تسديدات يوري تيليمانس.

وترجم شارل دي كيتيلار الأفضلية البلجيكية بهدف أول في الدقيقة التاسعة، بعدما استغل تمريرة نيكولا راسكين وسدد من مسافة قريبة داخل الشباك، مانحًا منتخب بلاده انطلاقة مثالية.

ورغم تعرض بلجيكا لضربة بإصابة أمادو أونانا وخروجه في الدقيقة 21، نجح المنتخب الأميركي في العودة إلى أجواء اللقاء، بعدما أدرك ماليك تيلمان التعادل في الدقيقة 31 من ركلة حرة مباشرة سكنت شباك تيبو كورتوا.

لكن الرد البلجيكي جاء سريعًا، إذ عاد دي كيتيلار ليهز الشباك مجددًا بعد دقيقتين فقط، مستفيدًا من عرضية متقنة أرسلها لياندرو تروسارد، لينتهي الشوط الأول بتقدم بلجيكا 2-1.

وفي الشوط الثاني، ازدادت معاناة المنتخب الأميركي بعد إصابة قائده كريستيان بوليسيتش وخروجه في الدقيقة 59، في وقت واصل فيه المنتخب البلجيكي استغلال المساحات.

وأضاف هانز فاناكن الهدف الثالث في الدقيقة 57 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، قبل أن يدفع المدرب البلجيكي بكل من روميلو لوكاكو وجيريمي دوكو لتعزيز التفوق الهجومي.

وحاول المنتخب الأميركي تقليص الفارق عبر عدة فرص لفولارين بالوغون وسيباستيان برهالتر، إلا أن تألق كورتوا حال دون عودة أصحاب الأرض إلى اللقاء.

وفي الوقت بدل الضائع، أنهى روميلو لوكاكو المباراة عمليًا بتسجيل الهدف الرابع بعد تمريرة من فاناكن، ليؤكد تفوق بلجيكا ويقودها إلى الدور ربع النهائي.

وبهذا الفوز، يضرب المنتخب البلجيكي موعدًا ناريًا مع المنتخب الإسباني في الدور المقبل، بعدما أطاحت إسبانيا بالبرتغال بهدف دون رد.