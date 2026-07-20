المنتخب الإسباني، الذي تُوج بطلاً للعالم بعد الفوز الدراماتيكي 1-0 على الأرجنتين بهدف من فران توريس في الوقت الإضافي، سيدخل إلى خزائنه مبلغاً خيالياً من صندوق الجوائز الأكبر الذي تم توزيعه على الإطلاق، ولا شك أن البطولة الأخيرة ستُذكر بشكل خاص بسبب الأرقام الاقتصادية الضخمة وراء الكواليس.

كما ذكرنا، بلغ إجمالي جوائز الفيفا مستوىً غير مسبوق، حيث سيحصل الاتحاد الإسباني على 51 مليون دولار لفوزه بالكأس. ووفقًا للتقارير، ضمن لاعبو المنتخب الإسباني لأنفسهم مكافأة قدرها 550 ألف دولار تقريبًا حتى قبل انطلاق المباراة النهائية لمجرد تأهلهم إليها، ولكن الآن، وبعد رفع الكأس، ينص الاتفاق على أن اللاعبين سيتقاسمون 45% من إجمالي الجوائز. هذا يعني أن كل لاعب من لاعبي المنتخب الإسباني الـ 26 سيحصل على حوالي 940 ألف دولار (قبل الضرائب). من جهة أخرى، لن يخرج المنتخب الأرجنتيني خالي الوفاض، إذ سيحصل على مكافأة قدرها 34 مليون دولار، بينما سيحصل المنتخب الإنجليزي، صاحب المركز الثالث، على 30 مليون دولار، وسيكتفي المنتخب الفرنسي، صاحب المركز الرابع، بمبلغ 28 مليون دولار.

بينما تحتفل المنتخبات بالمكافآت، من جهة الجماهير سُجل غضب غير مسبوق بسبب أسعار تذاكر النهائي، والتي حظيت بانتقادات لاذعة حتى من قبل اللاعبين أنفسهم. مهاجم منتخب إسبانيا، بورخا إيغليسياس، نشر ستوري غاضب على إنستغرام، وصف فيه أسعار التذاكر الرسمية بأنها "عار وخزي". متوسط سعر التذكرة في النهائي وصل إلى رقم فلكي يقارب 12,751 دولارًا. حتى مدافع منتخب إنجلترا، مارك غيهي، انتقد الفيفا ووصف تسعير التذاكر بأنه "قمامة". وبلغت الذروة عندما تم الكشف عن مقاعد الـVIP الملاصقة لخط الملعب، والتي بيعت بمبلغ خيالي وصل إلى مليون دولار للمقعد الواحد، وأثارت الكثير من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما تبيّن أن زاوية المشاهدة منها سيئة جدًا ويصاحبها حجب متواصل من مصوري الملعب.

على الرغم من أن الاحتفالات في ساحة سيبيليس في مدريد قد بدأت للتو، إلا أن أنظار عالم كرة القدم تتجه بالفعل نحو البطولة القادمة في عام 2030، التي ستُسجل في التاريخ كأول بطولة تُقام في ثلاث دول وقارتين مختلفتين، مع إسبانيا، البرتغال والمغرب كمضيفات رسميات. وقد أكدت الفيفا بالفعل أنه بمناسبة مرور مئة عام على أول مونديال في التاريخ، ستحصل الدول المضيفة الثلاث – إلى جانب الأوروغواي، الأرجنتين وباراغواي – على بطاقة تأهل تلقائية إلى البطولة دون تصفيات. الدول الثلاث في أمريكا الجنوبية ستستضيف مباريات الافتتاح الثلاث الرمزية للبطولة، بما في ذلك حفل احتفالي في ملعب سينتيناريو في مونتيفيديو، المكان الذي بدأ فيه كل شيء عام 1930، قبل أن تنتقل الأجواء رسميًا إلى قارتي أوروبا وأفريقيا.