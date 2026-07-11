أطول وأكبر مونديال في التاريخ وصل إلى مراحل الحسم، المنعطف الأخير في أمريكا الشمالية. بعد دور ثمن نهائي عاصف شهدنا فيه وداع جميع المنتخبات المستضيفة الثلاث (الولايات المتحدة، كندا والمكسيك) وفرق كبيرة مثل البرازيل، ألمانيا، هولندا والبرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو، قامت الحواسيب العملاقة لشركة البيانات "أوبتا" بتحديث 25,000 محاكاة لها. تشير البيانات إلى وجود مرشحة جديدة وواضحة للفوز بالكأس، والتي أصبحت أيضًا أول منتخب يضمن مكانه بين الأربعة الكبار.

فرنسا تكتسح في طريقها إلى نصف النهائي

المنتخب الفرنسي هو الأول الذي يتأهل إلى نصف نهائي مونديال 2026، بعد أن فاز 2:0 بشكل نظيف على المغرب في ربع النهائي. كيليان مبابي تألق مرة أخرى بهدف وصناعة هدف، ما يضع الفرنسيين في موقف انطلاق مثالي نحو رفع لقب ثانٍ خلال ثماني سنوات. عشية المباراة، حدد الحاسوب الخارق لشركة أوبتا فرنسا كأبرز مرشح للفوز بالبطولة بنسبة 27.3% للفوز بالذهب و44.3% للوصول إلى المباراة النهائية، والانتصار المقنع على "أسود الأطلس" يعزز فقط هذه التوقعات.

الدفاع التاريخي لإسبانيا ينتظر البلجيكيين

سيواجه التريكلور في نصف النهائي إسبانيا بعد الفوز على بلجيكا. الإسبان، الذين كانوا يملكون أعلى فرصة للفوز قبل انطلاق البطولة، ارتفعت حظوظهم إلى 21.3٪ عشية ربع النهائي، وذلك بفضل دفاع حديدي مذهل: حارس المنتخب، أوناي سيمون، حطم الرقم القياسي العالمي في بطولات كأس العالم للدقائق المتتالية دون استقبال أهداف. من جهة أخرى، بلجيكا، التي أبهرت بفوزها 1:4 على الولايات المتحدة في ثمن النهائي، ما زالت تعتبر الأندردوغ الأوضح في آخر ستة فرق بنسب فوز لا تتعدى 3.6٪ فقط حسب المحاكيات.

الأرجنتين تصمد بشق الأنفس

في الجانب الآخر من الجدول، تواصل الأرجنتين حاملة اللقب تحقيق انتصارات بصعوبة وبروح قتالية، ما يمنحها فرصة بنسبة 17.3% للحفاظ على اللقب. مجموعة ليونيل ميسي احتاجت إلى وقت إضافي أمام الرأس الأخضر في مراحل خروج المغلوب المبكرة، وحققت عودة بطولية أمام مصر في دور الـ16 لتمديد سلسلة مبارياتها دون خسارة في المونديالات إلى 11. في ربع النهائي، يلتقون مع سويسرا (3.8% للفوز بالبطولة)، منتخب قوي ومنظم الذي رغم ذلك اعتبره الحاسوب أندردوغ بنسبة 69.1% للهزيمة أمام حاملة اللقب.

إنجلترا تتعثر، والنرويج تحلم بالمفاجأة

المواجهة المثيرة الإضافية في ربع النهائي تجمع بين إنجلترا والنرويج. الإنجليز, تحت إشراف توماس توكل, يقدمون كرة قدم متقلبة؛ بعد فوز مجنون 3:2 على المكسيك في الأزتيكا، يعاني المنتخب من مشاكل خطيرة في الجهة اليمنى بسبب إصابة ريس جيمس وطرد المدافع جاريل كوانسا. هذا الوضع يصب في مصلحة النرويج، المفاجأة الرسمية لهذا الصيف. منتخب ستوله سولباكن يملك حظوظًا للفوز بالبطولة بنسبة 6.6% فقط، لكنه حصل من الحاسوب على فرصة مثيرة للإعجاب بنسبة 37.7% لإقصاء إنجلترا – حيث تستند معظم التفاؤل على هداف الفريق إرلينج هالاند، الذي يخوض سباقًا جنونيًا وجهاً لوجه مع ميسي ومبابي على الحذاء الذهبي.