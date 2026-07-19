مبابي يحطم رقم ميسي ويصبح الهداف التاريخي لكأس العالم بـ22 هدفًا

دخل النجم الفرنسي كيليان مبابي تاريخ كأس العالم من أوسع أبوابه بعدما سجل هدفين في مباراة فرنسا أمام إنجلترا لتحديد المركز الثالث في مونديال 2026، ليرفع رصيده إلى 22 هدفًا ويصبح الهداف التاريخي للبطولة.

وبهذا الإنجاز، تجاوز مبابي الرقم القياسي الذي كان يحمله النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، صاحب 21 هدفًا في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، ليعتلي صدارة قائمة الهدافين التاريخيين للمسابقة.

وجاء الإنجاز الفردي لمبابي خلال مواجهة مثيرة أمام المنتخب الإنجليزي، الذي كان متقدمًا بنتيجة 4-3 قبل ربع ساعة من نهاية اللقاء، في مباراة شهدت إثارة كبيرة وتبادلًا مستمرًا للأهداف.

ويواصل مبابي ترسيخ مكانته كواحد من أبرز نجوم كرة القدم العالمية، بعدما أضاف رقمًا تاريخيًا جديدًا إلى سجله في أكبر بطولة كروية على مستوى المنتخبات.