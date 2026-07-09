قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مراجعة الأداء التحكيمي للحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسير، الذي أدار مواجهة مصر والأرجنتين في دور الـ16 من كأس العالم 2026، وذلك عقب الاحتجاج الرسمي الذي تقدم به الاتحاد المصري لكرة القدم على القرارات التحكيمية التي شهدها اللقاء.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن لجنة الحكام في "فيفا" ستجري تقييماً فنياً شاملاً لأداء ليتكسير، يشمل مراجعة اللقطات التحكيمية وتقارير مسؤولي المباراة، قبل اتخاذ قرار بشأن إسناد مباريات أخرى له خلال البطولة.

وجاءت هذه الخطوة بعد المباراة التي خسرها المنتخب المصري أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2، رغم تقدمه بهدفين دون مقابل حتى الدقيقة 79، قبل أن ينجح المنتخب الأرجنتيني في تسجيل ثلاثة أهداف متتالية وحجز بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي.

وأثارت المباراة جدلاً واسعاً بسبب إلغاء هدف للمنتخب المصري سجله مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" عقب العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، بداعي وجود مخالفة في بداية الهجمة، إلى جانب رفض الحكم مراجعة مطالبة مصر باحتساب ركلة جزاء لمحمد صلاح قبل الهدف الثالث للأرجنتين.

وأوضحت "ليكيب" أن لجنة الحكام وحدها تمتلك صلاحية تقييم أداء الحكام وتحديد استمرارهم في إدارة مباريات البطولة، مشيرة إلى أن الاحتجاج المصري لا يعني استبعاد الحكم بشكل تلقائي، وإنما يدخل ضمن إجراءات التقييم المعتادة.

وفي المقابل، رجحت الصحيفة استمرار ليتكسير في البطولة، معتبرة أن أداءه في المباراة لا يجعل استبعاده أمراً مرجحاً، مع الأخذ في الاعتبار المعايير التي يعتمدها "فيفا" لتعيين الحكام، خاصة مع تقدم منتخب فرنسا في المنافسات.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعرب عن استيائه من القرارات التحكيمية، مؤكداً تمسكه بحقوق المنتخب واتخاذ جميع الإجراءات التي تكفلها اللوائح، فيما انتقد المدير الفني حسام حسن أداء الحكم، معتبراً أن بعض قراراته أثرت بشكل مباشر في نتيجة المباراة.

كما انضم عدد من المحللين الرياضيين إلى الجدل، إذ رأى كل من جاري نيفيل وروي كين أن بعض القرارات التحكيمية المثيرة للجدل جاءت في صالح المنتخب الأرجنتيني، مؤكدين أن مثل هذه الحالات تستدعي مزيداً من التدقيق لضمان العدالة التحكيمية.