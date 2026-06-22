خطف اللاعب الكندي ناثان صاليبا الأنظار في ظهوره الأول بكأس العالم 2026، بعدما سجل أحد أهداف منتخب بلاده في الفوز الكبير على قطر، في المباراة التي دخلها بديلًا ضمن منافسات دور المجموعات.

لكن إلى جانب مساهمته الهجومية، أثار ساليبا اهتمام المتابعين بسبب أصوله اللبنانية، لينضم إلى قائمة طويلة من اللاعبين والمدربين الذين حملوا جذورًا تعود إلى لبنان وشاركوا في تاريخ كأس العالم.

ويبلغ صليبا 22 عامًا، وقد بدأ مسيرته الكروية في كندا قبل الانضمام إلى أكاديمية مونتريال إمباكت، كما يتحدث عدة لغات بينها الإنجليزية والفرنسية والكريولية الهايتية، وينحدر من أصول لبنانية وهايتية.

زاغالو.. أسطورة برازيلية بجذور لبنانية

يظل الاسم الأبرز في هذه القائمة هو الأسطورة البرازيلية الراحل ماريو زاغالو، أحد أكثر الشخصيات تأثيرًا في تاريخ كأس العالم.

وتعود أصول زاغالو إلى عائلة زكور اللبنانية المنحدرة من مدينة زحلة في البقاع شرقي لبنان.

وحقق زاغالو كأس العالم لاعبًا مع البرازيل في نسختي 1958 و1962 إلى جانب بيليه، قبل أن يقود "السيليساو" مدربًا للفوز بلقب مونديال 1970، ثم يشارك مساعدًا في تتويج البرازيل بمونديال 1994.

وكان زاغالو يُعرف بلقب "البروفيسور"، قبل وفاته عام 2024 بعد مسيرة استثنائية في كرة القدم العالمية.

كلاوديو تافاريل.. بطل مونديال 1994

ومن بين الأسماء البرازيلية ذات الجذور اللبنانية أيضًا، الحارس الشهير كلاوديو تافاريل، واسمه الكامل كلاوديو إبراهيم فاز ليال.

وكان تافاريل أحد أبرز نجوم منتخب البرازيل المتوج بكأس العالم 1994 في الولايات المتحدة، كما لعب لأندية بارزة مثل بورتو البرتغالي وبارما الإيطالي، إلى جانب عدة أندية برازيلية.

ويُعتبر تافاريل من أبرز حراس المرمى في تاريخ البرازيل، وواحدًا من أهم اللاعبين ذوي الأصول اللبنانية الذين تألقوا في كأس العالم.

ويليام صاليبا.. المدافع الفرنسي بجذور لبنانية

كما تضم القائمة المدافع الفرنسي ويليام صاليبا، نجم أرسنال الإنجليزي ومنتخب فرنسا.

وُلد صاليبا في ضواحي باريس لأب لبناني وأم كاميرونية، وبدأ لعب كرة القدم في سن مبكرة تحت إشراف والد النجم الفرنسي كيليان مبابي.

وبات ساليبا اليوم أحد أبرز المدافعين في أوروبا، ويُعد من الركائز الأساسية للمنتخب الفرنسي الساعي للمنافسة على لقب كأس العالم 2026.

بيير عيسى.. لبناني مثّل جنوب أفريقيا

ومن الأسماء اللافتة أيضًا، المدافع بيير عيسى، الذي وُلد في جنوب أفريقيا لعائلة لبنانية هاجرت خلال الحرب الأهلية اللبنانية.

ومثل عيسى منتخب جنوب أفريقيا في بطولتي كأس العالم 1998 و2002، قبل أن يعود لاحقًا إلى لبنان ويلعب بقميص نادي أولمبيك بيروت.

وشارك عيسى في 47 مباراة دولية مع منتخب "بافانا بافانا"، وكان من أبرز المدافعين الأفارقة في تلك الفترة.

المكسيك وأستراليا أيضًا

وتظهر الجذور اللبنانية كذلك في منتخبات أخرى، مثل المكسيك عبر ميغيل لايون، الذي تعود أصول عائلته إلى لبنان بعد هجرة جده إلى ولاية فيراكروز.

وشارك لايون مع المنتخب المكسيكي في كأس العالم 2018 في روسيا، ليصبح أحد أبرز اللاعبين المكسيكيين من أصول لبنانية.

كما برز اسم الأسترالي أندرو نبوت، المولود في ملبورن لعائلة لبنانية، والذي تحدث العربية إلى جانب الإنجليزية.

وكان نبوت قريبًا من تمثيل منتخب لبنان، قبل أن يختار مواصلة حلمه مع المنتخب الأسترالي، ليشارك في مونديال 2018 أمام فرنسا والدنمارك.

حضور لبناني يتجاوز الحدود

تكشف هذه الأسماء عن الحضور الواسع لأبناء الجاليات اللبنانية في كرة القدم العالمية، خصوصًا في الدول التي شهدت موجات هجرة لبنانية خلال القرن الماضي.

ومع انضمام ناثان ساليبا إلى هذه القائمة في مونديال 2026، يتواصل ظهور لاعبين من أصول لبنانية على أكبر مسرح كروي في العالم، في ظاهرة تعكس الامتداد العالمي للجاليات اللبنانية وتأثيرها في الرياضة الدولية.