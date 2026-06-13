قطر تشارك في تأمين مونديال 2026 عبر قوة أمنية دولية متعددة المهام

وصلت، الخميس، إلى كندا القوة الأمنية القطرية المشاركة في تأمين بطولة كأس العالم 2026، وذلك لمباشرة مهامها ضمن المنظومة الأمنية المعتمدة للبطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وأفادت اللجنة الأمنية التابعة لقوة أمن البطولة القطرية أن هذه المشاركة تعكس مستوى الثقة الدولي بالكفاءات الأمنية القطرية، وبخبراتها في إدارة وتأمين الفعاليات الرياضية الكبرى.

وأضافت اللجنة أن القوة ستعمل بالتنسيق مع الجهات الأمنية في الدول المستضيفة، وفق أعلى المعايير والممارسات الأمنية المعتمدة، بما يضمن تعزيز سلامة الحدث وتنظيمه.

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وكانت القوة الأمنية القطرية قد استكملت، مطلع يونيو الجاري، برنامجها التحضيري للمشاركة في تأمين البطولة، ضمن خطة إعداد متكاملة تهدف إلى رفع الجاهزية الميدانية والتشغيلية.

وتأتي هذه المشاركة امتداداً لخبرة قطر في تنظيم وتأمين الأحداث الرياضية الكبرى، بعد استضافتها لكأس العالم 2022، إضافة إلى مشاركاتها الدولية في فعاليات رياضية أخرى، من بينها دورة الألعاب الأولمبية الشتوية "ميلانو – كورتينا 2026"، حيث أدت مهامها ضمن فرق الأمن المساندة.