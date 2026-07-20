رجل يبلغ من العمر 67 عامًا ورجل آخر يبلغ من العمر 88 عامًا توفيا الليلة الماضية (بين الأحد والإثنين) في الأرجنتين أثناء مباراة النهائي بين البلاد وإسبانيا بسبب أحداث قلبية وعائية. بالإضافة إليهما، لا يزال شخص آخر يرقد في المستشفى في بوينس آيرس.

تم استقبال نداء الطوارئ بخصوص الرجل البالغ من العمر 67 عامًا في الساعة 18:40 من منزله في بوينس آيرس. حتى وصول الطاقم الطبي، كان الناس قد بدأوا بالفعل بعملية الإنعاش. الضحية الثانية عانى من نفس الحادثة في الساعة 17:39. ابنته تواصلت مع السلطات عندما لاحظت أن والدها يواجه صعوبة في التنفس وكان في حالة توقف. تم نقله إلى المستشفى، حيث تم إعلان وفاته في النهاية بعد مكوثه هناك لأكثر من خمس ساعات بقليل.

كما ذُكر، فإن رجلاً يبلغ من العمر 72 عامًا أيضًا مرّ بحدث مشابه أثناء المباراة، وهو لا يزال في وحدة العناية المركزة في المستشفى. تم إدخاله إلى المستشفى بسبب ضائقة تنفسية وألم مفاجئ في الصدر.