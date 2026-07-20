أثار فوز إسبانيا في نهائي كأس العالم 2026 على الأرجنتين (1-0 بعد التمديد) العديد من ردود الفعل في العالم العربي، بما في ذلك من عدة تنظيمات مسلحة، التي رأت في ذلك رمزاً سياسياً بسبب مواقف مدريد من الحرب في غزة.

هنأ باسم نعيم، المسؤول البارز في حركة حماس والمقيم في الخارج، إسبانيا بتتويجها العالمي. وقال لوسائل إعلام عربية: "نهنئ إسبانيا بهذا الفوز الرائع في كأس العالم. تشارك فلسطين وأنصارها فرحتهم، حتى وإن كان هذا النجاح لن يؤدي إلا إلى إزعاج الصهاينة وحلفائهم."

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من جانب الحوثيين في اليمن، تفاعل المتحدث نصر الدين عامر أيضًا على شبكات التواصل الاجتماعي. وكتب: "حتى في الرياضة، يخسر أولئك الذين يدعمهم العدو الإسرائيلي، بينما يفوز الذين يعارضونه. تهانينا لإسبانيا، التي تقف موقفًا مشرفًا إلى جانب غزة وضد العدو الإسرائيلي".

وفقًا لوسائل الإعلام العربية، لم يتم مع ذلك نشر هذه المواقف في إطار بيانات رسمية صادرة عن التنظيمين، وإنما عبر مسؤولين أو متحدثين باسمهما يتحدثون بشكل علني.

في غزة، تابع العديد من الفلسطينيين النهائي على شاشات عملاقة نُصبت في عدة أحياء من القطاع. وعند صافرة النهاية، تم الإبلاغ عن مشاهد من الفرح العارم، حيث رفع المشجعون الأعلام الإسبانية احتفالاً بفوز منتخب لا روخا.

في مصر أيضًا، قوبل النجاح الإسباني بإشادة واسعة. وقد اعتبر بعض المشجعين هذا الفوز بمثابة انتقام رياضي، بعدما أقصت الأرجنتين المنتخب المصري في الدور ثمن النهائي من البطولة. وتم تنظيم العديد من التجمعات الاحتفالية في عدة مدن بالبلاد عقب نهاية اللقاء.