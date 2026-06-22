القصة باختصار:

صافرة تهدئة في مدريد: على الرغم من المخاوف من إصابته مرة أخرى في أوتار الركبة، أكد لامين يامال أن استبداله في الشوط الأول ضد السعودية تم اتخاذه قبل صافرة البداية لتجنب الازدحام.

انجاز إسباني: بعد الخسارة المخيبة للآمال أمام الرأس الأخضر 0:0، تعافى أبطال أوروبا بفوز ساحق 0:4 أمام السعوديين، مما ضمن فعلياً مكانهم في دور الـ16.

التاريخ: في سن 18 عامًا و343 يومًا، أصبح نجم برشلونة سابع أصغر هداف في تاريخ كأس العالم - متقدمًا بمركز واحد على ليونيل ميسي

التركيز منصب بالفعل على أوروغواي: مع تقدم واعد بنتيجة 3-0 في الشوط الأول، اختار المدرب دي لا بوينتي أيضًا إخراج ميكيل أويارزابال (الذي سجل هدفين) لإبقاء اللاعبين في جولة الإغلاق على أرضهم.

بعد جولة افتتاحية محرجة ومليئة بالانتقادات، عادت منتخب إسبانيا لتقديم كرة القدم الساحرة الخاصة بها مع فوز مدوٍ 0:4 على السعودية، الذي قرّبها لمسافة خطوة واحدة من ثمن النهائي. إلّا أنه إلى جانب الاحتفال على العشب، مرّت لحظة قلق على الجماهير الإسبانية عندما تم استبدال لامين يامال بالفعل في الاستراحة.

قدّم الجناح البالغ من العمر 18 عامًا، والذي عاد لتوه إلى التشكيلة الأساسية بعد تعافيه من إصابة في أوتار الركبة، أداءً استثنائيًا في الشوط الأول، بل وسجّل هدف الافتتاح. سادت مخاوف بين الجماهير من أن يكون النجم الشاب قد فاقم الإصابة، لكن يامال سارع إلى تهدئة الأمور فور انتهاء المباراة، موضحًا أن الأمر لا يتعلق بحالة طبية طارئة، بل هو مجرد إدارة ذكية لجهد اللاعبين من قِبل المدرب لويس دي لا فوينتي.

"التعادل مع كابو فيردي أذانا"

"كان هذا هو التخطيط منذ البداية – الدخول لشوط واحد، مساعدة المنتخب ثم الراحة"، أوضح يمال لوسائل الإعلام. "المباراة الأولى (التعادل 0:0 أمام الرأس الأخضر) لم تعكس من نحن، كانت مباراة مختلفة تماماً. إنهاء مباراة بالتعادل وأنت تعرف أنك يجب أن تفوز بها، هذا أمر آلمنا وجعلنا نفكر كثيراً في الأيام الأخيرة. جئنا لهذه المباراة بالضبط بالطريقة التي أردنا أن نظهر بها."

قرار دي لا فوينتي منح نجومه راحة أصبح سهلاً بشكل خاص بعد أن سحقت إسبانيا السعوديين ونزلت إلى الشوط الثاني وهي متقدمة 0:3 (بفضل هدف من يامال، ثنائية من ميكل أويارزابال وهدف ذاتي من حسن التمبكتي). إلى جانب يامال تم استبدال أيضاً أويارزابال، بهدف ضمان أن يصل عمودا الهجوم في الفريق بكامل جاهزيتهما للمواجهة الصعبة في الجولة الأخيرة أمام أوروغواي.

تجاوز ميسي، بيليه لا يزال في القمة

إلى جانب الانتصار الجماعي المهم، سجل يامال إنجازًا تاريخيًا شخصيًا أشعل الخيال في شبكات التواصل الاجتماعي: في سن 18 عامًا و343 يومًا، أصبح سابع أصغر لاعب في التاريخ يسجل هدفًا في المونديال، حيث دخل ضمن العشرة الأوائل الرسميين وتجاوز أسماء كبيرة، بما في ذلك ليونيل ميسي (الذي يحتل الآن المركز الثامن). من يحتل المركز الأول في هذه القائمة المرموقة هو البرازيلي بيليه، الذي سجل هدفه الأول في كأس العالم وهو في سن 17 عامًا و239 يومًا فقط.

"إنه لحظة مميزة جدًا بالنسبة لي"، اعترف يامال المتحمس في النهاية. "لطالما حلمت باللعب في المونديال، وتسجيل هدف في أول مباراة لي كلاعب أساسي هو ببساطة حلم تحقق. المونديال الماضي (قطر 2022) شاهدته مع أصدقائي من الصف في المدرسة، واليوم أقف هنا وأسجل على المسرح الرئيسي وأمي وكل عائلتي يشاهدونني من المدرجات – لا توجد شعور أروع من ذلك".