حادثة غامضة تهز منتخب إيران في المكسيك.. جثة متحللة قرب مركز التدريب

عثرت السلطات المكسيكية على جثة في حالة تحلل متقدمة داخل مركبة متوقفة بالقرب من مركز تدريب المنتخب الإيراني في مدينة تيخوانا، وذلك قبل ثلاثة أيام فقط من أولى مباريات الفريق في كأس العالم 2026.

وبحسب تقارير محلية، تلقت الجهات الأمنية بلاغًا، أمس، بشأن انبعاث رائحة قوية من سيارة كانت متوقفة مقابل ملعب التدريب. وعند فحص المركبة، عُثر على جثة تحمل آثار عنف ومغلّفة بكيس أسود، وفقًا لنتائج أولية للتحقيق.

وأفادت شهادات سكان وعاملين في المنطقة بأن السيارة كانت متوقفة في الموقع منذ يوم الأربعاء الماضي، فيما باشرت السلطات تحقيقاتها لتحديد هوية الضحية وملابسات الحادث.

ويأتي الحادث في وقت يخضع فيه المنتخب الإيراني لإجراءات أمنية مشددة خلال معسكره في المكسيك، على خلفية التوترات السياسية والأمنية المرتبطة بالعلاقات بين إيران والولايات المتحدة.

ومن المقرر أن يستهل المنتخب الإيراني مشواره في كأس العالم 2026 بمواجهة منتخب نيوزيلندا فجر الثلاثاء المقبل.