استعداد لعملية شمال غزة: الجيش الإسرائيلي يدعو السكان إخلاء أماكن سكنهم والتوجه نحو الجنوب

نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية أفيحاي أدرعي رسالة اليوم (الأربعاء) مفادها أن على سكان غزة والنازحين المتواجدين في بيت حانون وفي أحياء المنشية والشيخ زايد شمال قطاع غزة، الانتقال إلى مراكز الإيواء في مدينة غزة.

إضافة الى ذلك، أعلن أدرعي أن عملية الإخلاء تأتي تحسبا لعملية عسكرية للجيش الإسرائيلي في هذه المناطق شمال قطاع غزة، في أعقاب إطلاق صواريخ من هناك في الأيام الأخيرة باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

IDF Spokesperson

ويأتي هذا الإعلان كما ورد بعد عمليات إطلاق القذائف التي نفذتها حركة حماس بداية الأسبوع، وتزايدت خلال الأيام الأخيرة عمليات إطلاق القذائف بشكل ملحوظ من جنوب قطاع غزة. وفي المجمل، جرى بين نهاية الأسبوع الماضي وبداية هذا الأسبوع، إطلاق أكثر من 40 صاروخا على جنوب إسرائيل. وأصاب أحدهم رجلاً يبلغ من العمر 37 عامًا.