احذر تناولها في اليوم التالي.. 10 أطعمة قد تتحول إلى خطر صحي بعد تحضيرها

يمكن أن تفسد بعض الأطعمة بسرعة كبيرة، لدرجة أن من يتناولها بعد يوم أو يومين من إعدادها قد يتعرض لخطر التسمم الغذائي. وقد تفسد هذه الأطعمة بسرعة، ولن تجعلها إعادة تسخينها أكثر أمانًا. وهي من الأطعمة التي قد ترغبون في تناولها على عدة وجبات عشاء لتوفير المال، لكن ربما يجدر بكم التفكير مرتين قبل ذلك.

الأرز: يُعرف الأرز بأنه طعام محفوف بالمخاطر عند تناوله بعد فترة قصيرة من تحضيره. وكلما تُرك الأرز مدة أطول في درجة حرارة الغرفة، زاد احتمال تكاثر البكتيريا عليه، ولا سيما بكتيريا Bacillus cereus، ولن تقضي إعادة التسخين عليها. والقاعدة التي يُنصح باتباعها هي عدم ترك الأرز خارج الثلاجة لأكثر من ساعة مطلقًا، وإذا قررتم إعادة تسخينه، فتأكدوا من أن درجة حرارته الداخلية تبلغ 74 درجة مئوية أو أكثر.

البطاطس: قد تكون البطاطس خطيرة إذا لم تُخزَّن بشكل صحيح مسبقًا. يمكن أن تنمو بكتيريا المطثية الوشيقية (Clostridium botulinum) في البطاطس المطبوخة التي تُترك في درجة حرارة الغرفة. لن تقضي إعادة التسخين على السموم، لذا يُفضَّل تناولها فور طهيها.

اللحوم الباردة: إذا تُركت النقانق خارج الثلاجة لأكثر من ساعتين، فمن المرجح أنها فسدت، وحان وقت التخلص منها لتجنب المخاطرة. وإذا كان الجو حارًا جدًا، فمن الأفضل التخلص من شرائح الديك الرومي في النزهة بعد ساعة واحدة.

البيض: يمكن أن تنمو البكتيريا بسرعة في البيض المسلوق وأطباق البيض. لا يجوز ترك البيض خارج الثلاجة لأكثر من ساعتين، أو ساعة واحدة إذا كانت درجة الحرارة مرتفعة. تحققوا من وجود روائح كريهة أو من أن بياض البيض له لون وردي أو متوهج؛ فهذه علامات على فساده.

الصلصات أو الأطباق القائمة على منتجات الألبان: لا تُحفظ صلصات مثل ألفريدو أو البشاميل أو صلصة الجبن جيدًا، ولا تتحمل إعادة التسخين بسبب طريقة تفاعل منتجات الألبان مع تغيرات درجة الحرارة. تنمو البكتيريا بسهولة شديدة في هذه الأطعمة، خاصةً إذا تُركت في درجة حرارة الغرفة. كما أن حموضتها منخفضة، مما يجعلها أكثر عرضة للفساد.

الفطر: لا يبدو تناول الفطر غير الطازج شهيًا، لكنه قد يؤدي أيضًا إلى التسمم الغذائي. وقد يؤدي تخزين الفطر بطريقة غير صحيحة إلى تشجيع نمو البكتيريا. والطريقة الأكثر أمانًا لتخزينه هي وضعه في كيس ورقي داخل الثلاجة، ولكن لا ينبغي الاحتفاظ به لأكثر من خمسة أيام.

المخفوقات: يجب تناول المخفوقات فورًا لأنها قد تتخمر عند تخزينها لفترة طويلة جدًا. وقد يؤدي ذلك إلى مشكلات في المعدة، بما في ذلك الغازات أو الإسهال. بالإضافة إلى ذلك، قد يفسد المخفوق الذي يحتوي على منتجات الألبان بسرعة عند تركه في درجة حرارة الغرفة. وأخيرًا، تفقد الفواكه والخضروات الطازجة الفيتامينات، وخاصة فيتامين C، عند تعرضها للهواء بسبب الأكسدة.

الأسماك: هل يجدر بكم التخلص من بقايا سمك السلمون من ليلة أمس؟ يمكنكم الاستمتاع بأمان بالأسماك المعاد تسخينها، لكن عليكم توخي الحذر الشديد، وفقًا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية. ضعوا السمك في الثلاجة فورًا وتناولوه خلال 24 ساعة، وإلا فستعرّضون أنفسكم لخطر التسمم الغذائي. يمكن للبكتيريا أن تتكاثر بسهولة على السمك الذي تُرك خارج الثلاجة لفترة طويلة، ولا يمكن القضاء عليها بإعادة تسخينه.

السوشي: وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية، إذا تُرك السمك النيئ خارج الثلاجة لأكثر من ساعتين، فقد حان وقت التخلص منه. يمكن أن تتكاثر البكتيريا إذا تُرك السمك في درجة حرارة الغرفة لفترة طويلة. ويمكن حفظ السوشي في الثلاجة لمدة تصل إلى يومين. ومع ذلك، يُفضّل تجنّب طبق السوشي في الحفلة إذا كنتم لا تعرفون كم من الوقت بقي خارج الثلاجة.

الدجاج: يشتهر الدجاج باحتوائه على بكتيريا مثل السالمونيلا والليستيريا المستوحدة (Listeria monocytogenes) إذا لم يُطهَ جيدًا، وفقًا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية. إذا كنتم تخططون لإعادة تسخين بقايا الدجاج، فيجب أن تصل درجة حرارته الداخلية إلى 74 درجة مئوية، وفقًا لقياسها بميزان حرارة الطعام، لضمان القضاء على البكتيريا تمامًا.