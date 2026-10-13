أسبوعان بالضبط قبل انتخابات 2026، والحملات الانتخابية تدخل المرحلة النهائية: المرشحون من جميع الكتل يهاجمون بعضهم البعض، المرشحون يشاركون في مؤتمرات ولقاءات في بيوت خاصة، وصورة توزيع المقاعد تتغير. قناة i24NEWS العبرية أجرت استطلاع مقاعد وكانت النتائج دراماتيكية بشكل خاص - حيث إن حزب "عمخا" برئاسة عوفر فينتر، الذي حصل في الأسابيع الأخيرة على أربعة مقاعد، لم يجتز نسبة الحسم.

لو أجريت انتخابات الكنيست الـ26 اليوم، كانت ستفوز حزب الليكود بـ27 مقاعد، بزيادة مقعد واحد مقارنة مع استطلاع i24NEWS الأسبوع الماضي (8.10). في المرتبة الثانية تقف حزب غادي أيزنكوت مع 21 مقعدًا، بزيادة مقعد واحد مقارنة بالأسبوع الماضي.

في المركز الثالث يوجد نفتالي بينيت مع حزب "بيحد"، الذي يسجل ارتفاعاً بمقعدين، ويبلغ 13 مقعداً. حزب "عوتسما يهوديت" برئاسة إيتمار بن غفير يحصل على 9 مقاعد ويحافظ على استقرار. كما أن حزب الديموقراطيين بقيادة يائير جولان يحصل على 9 مقاعد، وهو انخفاض بمقعد واحد مقارنةً بالأسبوع الماضي.

في معسكر أحزاب الحريديم، تحصل يهدوت هتوراة على 8 مقاعد وتحافظ على الاستقرار، وكذلك شاس التي تحافظ على 7 مقاعد. إسرائيل بيتنا برئاسة أفيغدور ليبرمان تحافظ على 7 مقاعد، وكذلك القائمة المشتركة التي تبقى مع 7 مقاعد، بينما تسجل حركة "القائمة الموحدة" زيادة بمقعد واحد وتحصل على 6 مقاعد.

القائمة تُختتم بحزب الصهيونية الدينية وزيهوت مع 6 مقاعد. عوفر فينتر مع حزب "عمخ" لا يتجاوز كما ذُكر نسبة الحسم، ويحصل فقط على 3.1%، في حين أن الحد المطلوب لنسبة الحسم هو 3.25%. كذلك حزبا الاحتياط الاقتصادي والحزب الاقتصادي لا يتجاوزان نسبة الحسم، ويحصلان فقط على 2.2%.

الأحزاب التي تحصل على أقل من واحد بالمئة هي كحول لفان، اللون الأسود، نوعم لإسرائيل، أحي، الجمهور الحريدي، وإسرائيل أولاً-عالي ياروك.

تغيرت صورة الوضع في الكتل بشكل كبير بعد تراجع وينتر، حيث حصل تكتل الائتلاف على 57 مقعداً، مقابل 60 مقعداً في الاستطلاع السابق، وتكتل التغيير حصل على 50 مقعداً، مقابل 48 الأسبوع الماضي، أما الأحزاب العربية فبلغت 13 مقعداً، بزيادة مقعد واحد عن الأسبوع الماضي.

تم جمع العينة وإعدادها من قبل شركة دايركت بولس بإدارة تسوريئל شارون لصالح قناة i24NEWS، بتاريخ 13 أكتوبر 2026، بواسطة نظام رقمي مدمج مع لوحة استطلاع، بين 1,210 مشاركين بالغين (18+) يشكلون عينة تمثيلية للسكان العامين في إسرائيل. هامش الخطأ الإحصائي ±2.8% بنسبة احتمال 95%.