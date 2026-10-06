مساعٍ مكثفة لرفع نسبة التصويت في الشارع العربي وحشد المشاركة في الانتخابات

تتواصل الحراكات والجهود الأهلية والاجتماعية داخل المجتمع العربي لرفع نسبة المشاركة والتصويت في الانتخابات الوشيكة، وسط توصيف المرحلة بالحاسمة والمصيرية لمستقبل المواطنين العرب وتواجدهم السياسي.

تحديات حرية التعبير والتواجد السياسي: أشارت الناشطة الاجتماعية خلود أبو أحمد خلال مقابلة خاصة إلى أن المجتمع العربي يمر بمرحلة غير مسبوقة تزايدت فيها الضغوط والقيود على حرية التعبير، مؤكدة أن المشاركة في الانتخابات تعد أداة رئيسية لإسماع الصوت وإحداث التغيير ومنع سياسات القمع.

ملف تفشي الجريمة وانعدام الأمان: يمثل انعدام الشعور بالأمان الشخصي واستفحال الجريمة المنظمة دافعاً أساسياً للتوجه إلى صندوق الاقتراع، بهدف التأثير على تشكيل حكومة تتولى مسؤولياتها في حماية كافة المواطنين بدون تمييز.

تقييم الأداء السياسي وخيبة الأمل من الخريطة السياسية: أوضحت أبو أحمد أن خيبة الأمل الرئيسية في الشارع العربي لا تقتصر على أداء الأحزاب العربية، بل تمتد لتشمل مواقف الأحزاب المركزية التي أظهرت إجماعاً ضد التمثيل السياسي العربي ومحاولات شطب بعض القوائم والمرشحين، مما قلص المساحات السياسية التقليدية وزاد من أهمية حشد التمثيل العربي المستقل