على خلفية الانخفاض في الاستطلاعات والتقارير عن التوترات بين بينيت ولبيد: أفاد مراسل الشؤون السياسية في القناة العبرية نداف إليميلخ أن حزب "معًا" اجتمع صباح الخميش. تحدث الاثنان مع النشطاء عن الحملة وحرصا على إظهار الوحدة. وأضاف أنه رغم النفي الذي تم سماعه والوعد بالترشح معًا – تلقى العديد من المواطنين استطلاعًا يفحص سيناريو ترشح منفصل للزعيمين.

الاجتماع صباح الخميس أدير بشكل ايجابي ، بحسب بعض الجهات في الحزب ،وهو يأتي في نهاية أسبوع سمعنا فيه تقارير عن صراعات بين لابيد وبينيت وحتى عن تفكير في الانفصال وخوض الانتخابات بشكل منفصل، وهو أمر نفاه كلاهما. في ظل هذه النفيّ - تلقى هذا الأسبوع عدد غير قليل من الأشخاص رسالة دعوة للمشاركة في استطلاع يفحص كيف يؤثر ترشح منفصل لبينيت ولبيد على توزيع المقاعد في الكنيست، وأيضًا من من بين الزعيمين يُعتبر أكثر مصداقية. لا يُعرف من يقف وراء الاستطلاع - ربما يكون رجال لابيد، أو محيط بينيت، أو ربما جهات ثالثة بالكامل. الزعيمان كلاهما ينفيان أي علاقة لهم بالاستطلاع.

كما أفيد ، هذا الأسبوع تم تسجيل يوناتان شيلون، عضو في حزب بينيت، خلال لقاء بيت أقامه وقال فيه: "الاتحاد مع لابيد جعل شعبيتنا في الاستطلاعات تهبط، من لا ينضم إلينا يعرّض أمن الدولة للخطر، يعرّض دولة إسرائيل للخطر، نقطة". وأضاف: "كل يوم يتردد فيه إيزنكوت في هذا الموضوع يضر بالدولة، لأنه عندما يكون بينيت ضعيفاً، يضعف المعسكر... المرشح لرئاسة الحكومة هو بينيت وليس يائير، وهذا أمر طبيعي جداً".