استطلاع i24NEWS: هل سينهار الليكود إذا انفصل نتنياهو عنه وأقام حزبا مستقلا؟

استطلاع i24NEWS ومعهد دايركت بولس الذي نُشر الخميس في القناة العبرية، فحص لمن كان الجمهور سيصوت لو أُجريت الانتخابات اليوم. يأتي الاستطلاع بعد أيام عاصفة شملت مظاهرات للحريديم إثر اعتقال المتخلفين عن الخدمة، والمطالبة بالمقاعد المحجوزة لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في الليكود، والقوانين المثيرة للجدل التي يحاول الحريديم تمريرها.

وفقًا للاستطلاع، سيحصل حزب الليكود على 27 مقاعد، بانخفاض مقعد واحد مقارنة باستطلاع i24NEWS في الأسبوع الماضي. في المرتبة الثانية توجد حزب "ييشير" بزعامة جادي أيزنكوت الذي يقوى بمقعدين ويصل إلى 20 مقعدًا. حزب "ياحد" (معا) بقيادة بينيت ينخفض بمقعد واحد ويقف عند 11 مقعدًا.

إسرائيل بيتنا والديموقراطيون سيحصلون حسب الاستطلاع على 10 مقاعد لكل واحد منهم، حيث يظهر رئيس إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان انخفاضًا بمقعد واحد، ويائير جولان – ارتفاعًا بمقعد واحد. شاس تقف عند 9 مقاعد وتحافظ على الاستقرار، عوتسماه يهوديت ويهدوت هتوراة تقفان عند 8 مقاعد، في حين ينخفض بن غفير بمقعد واحد.

القائمة المشتركة تحافظ على الاستقرار مع 7 مقاعد، والصهيونية الدينية التي بالكاد تجاوزت نسبة الحسم في الأسبوع الماضي، تقف عند 5 مقاعد، وكذلك حزب "القائمة الموحدة". حزب "زهوت"، الحزب الاقتصادي، الاحتياطيون و"كاحول لافان" لا يتخطون نسبة الحسم. الائتلاف يقف عند 57 مقعدًا، والمعارضة تقف عند 63 مقعدًا.

سؤال آخر تم فحصه هو لمن سيصوت الجمهور إذا انفصل نتنياهو عن الليكود بسبب عاصفة التعيينات المضمونة. وجد الاستطلاع أن حزباً مستقلاً برئاسة نتنياهو يحصل على 24 مقعداً، بينما يحصل حزب الليكود على 7 مقاعد فقط، ومع ذلك، يحصل الحزبان معاً على عدد مقاعد أكثر مما يحصل عليه الليكود في الصيغة الحالية (31).

في مثل هذا الوضع، ستحصل حزب ييشر على 19 مقاعد، "معا" 11، "إسرائيل بيتنا" 10، الديمقراطيون 10، شاس 9، يهدوت هتوراة 8، القائمة المشتركة 7، عوتسما يهوديت 6، القائمة الموحدة 5، والصهيونية الدينية تُغلق القائمة بأربعة مقاعد. "زيهوت"، "الميلوئيمنيكيم"، "كاحول لافان" والحزب الاقتصادي لم يجتازوا نسبة الحسم.

تم جمع العينة وإعدادها من قبل شركة “دايركت بولس” برئاسة تسورييل شارون لصالح قناة i24NEWS، بتاريخ 25 يونيو 2026، من خلال نظام رقمي مدمج مع لجنة استبيان، بمشاركة 530 أفراد بالغين (18+) يشكلون عينة ممثلة للسكان العامين في إسرائيل. هامش الخطأ الإحصائي هو ±4.2% باحتمال 95%.