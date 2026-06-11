آيزنكوت لـ i24NEWS: "لا توجد ورقة بيضاء للحريديم؛ إسرائيل فقدت استقلالها"

الوزير ورئيس الأركان السابق، غادي أيزنكوت، أجرى مقابلة مع قناتنا العبرية. أيزنكوت، الذي يضع نفسه كبديل للمركز-يسار الوطني استعداداً للانتخابات القادمة في أكتوبر، هاجم بشدة سلوك رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في إدارة العمليات، ورفض الجلوس معه أو تحت قيادته، ووضع خطوطاً حمراء واضحة في قضايا جوهرية: من قانون التجنيد وحتى اليوم التالي في قطاع غزة.

"لقد فقدنا الاستقلالية الاستراتيجية أمام الولايات المتحدة"

أيزنكوت بدأ كلمته وتطرق إلى الصراعات الإقليمية والتصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، محذرًا من المساس بحرية عمل الجيش الإسرائيلي.

قال أيزنكوت: "اليومان الأخيران يوضحان إلى أي مدى أصبحت الحرب إقليمية مع أبعاد عالمية، حيث الاقتصاد ومسارات التجارة يتضررون". "من الناحية الإسرائيلية، تم خلق رابط سيء جدًا بين بيروت وإيران. الردع الإسرائيلي، الذي كان في أدنى مستوياته في السابع من أكتوبر، قد تعافى إلى حد كبير، لكن ما حدث هذا الأسبوع هو نذير شؤم للغاية".

أيزنكوت اتهم بشكل مباشر علاقة نتنياهو برئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب بأنها تكبل يدي الجيش: "هناك بينهما علاقة استثنائية سمحت بهجوم مشترك، لكن الأمر وصل إلى حد أن إسرائيل فقدت استقلالها."

يَرَوْنَ ذلك في إيران ولبنان. الجيش الإسرائيلي يُقاتل ويداه مقيدتان عندما يعمل فقط من نهر الليطاني، بينما حزب الله منتشر في جميع أنحاء لبنان. هناك قيادة أمريكية مُطلعة وتدير الحدث، وصورتنا في الولايات المتحدة في أدنى مستوى غير مسبوق.

رئيس الأركان السابق أشار إلى إدارة المعركة وقال: "إلى جانب الإنجازات العسكرية اللافتة خلال عامين وثمانية أشهر، لم تكن هناك خطوة سياسية حاسمة في أي ساحة".

وقال: "الإنجازات العسكرية تتبخر بسبب قيود سياسية وشخصية، وبسبب نظرة رئيس الحكومة التي تقوم على 'حرب ثم حرب أخرى'. الهدف من استخدام القوة العسكرية هو تحسين الوضع الاستراتيجي لسنوات قادمة, وهذا ببساطة لم يحدث".

"بينيت ولبيد؟ قراركما بالاتحاد هو خطأ"

إيزنكوت صدَّ حملة الليكود التي تصوره كـ"يساري"، ودعا مجددًا نتنياهو لمواجهته في مناظرة: "الفيديوهات التي ينشرها نتنياهو تشرعن نزع الشرعية عن 21% من مواطني إسرائيل. من صافح عرفات وتعانق معه هو نتنياهو، ومن لاحق منصور عباس هو نتنياهو. بدلًا من أن يشغّل بيئة إجرامية وفاسدة، فليقف لمناظرة علنية كما هو متبع في العالم".

قال أيزنكوت في مقابلة إن قرار نفتالي بينيت ويائير لابيد الترشح معًا جعله يضطر إلى الترشح بمفرده: "اتصل بي بينيت، وأعطاني (تنبيهًا مسبقًا) وقال: 'قررت أن أتحد مع لابيد'. باركته وتمنيت له التوفيق، وهكذا انتهت المكالمة. أعتقد أن قرارهم خاطئ، لكنني أحترمه. أعتقد أن ترشح أربع أحزاب في الكتلة بشكل منفصل سيجلب الحد الأقصى من المقاعد للفوز على أسوأ حكومة منذ قيام الدولة".

الخطوط الحمراء لتشكيل الائتلاف: الليكود شريك شرعي... لكن

عندما سُئل من هو الشريك الشرعي في نظره لحكومة مستقبلية، رسم آيزنكوت خريطة محتملة: "شركاء شرعيون: نفتالي بينيت، يائير لابيد، أفيغدور ليبرمان، يائير جولان وحزب الليكود (بدون نتنياهو). بالمقابل، إيتمار بن غفير - خارج الحساب. "بأي حال من الأحوال لا"، قال. "هو يحمل رؤية عالم فاشية وفشل في كل ما قام به. لقد تدهور أمن الدولة الداخلي إلى حالة أصبحت فيها الجريمة في المجتمع العربي بعد المكسيك وكولومبيا. شخص يتجول بحبل مشنقة لا يليق بالحياة العامة الإسرائيلية".

أيزنكوت وضع ثلاثة شروط أساسية لقبول شركاء: الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، قبول قيم وثيقة الاستقلال، وواجب الخدمة للجميع (عسكرية أو وطنية). في موضوع تجنيد الحريديم، وجّه أيزنكوت رسالة لرئيس شاس أرييه درعي ولزعماء الأحزاب الدينية: "لا يوجد صفحة بيضاء للحريديم. أرييه درعي يجلس في الكابينيت ويحضر في القيادة العليا، لكنه يذهب لزيارة الفارين من الخدمة في وقت الحرب. إذا كان ما يفصل بيني وبين تشكيل حكومة ورئاسة الحكومة هو قانون التهرب من الخدمة، فسأفضل الذهاب لانتخابات جديدة فقط على هذا الموضوع".

"السلطة الفلسطينية في غزة – حل أقل سوءاً من حماس"

في المواضيع السياسية, آيزنكوت رفض التحدث عن حل دائم لـ"دولتين": "لم أقل أبداً دولتين لشعبين. في هذا الوقت لا يجوز الحديث عن الوضع الدائم، بل عن منع دولة ثنائية القومية وإخراج الفلسطينيين من الساحة الإسرائيلية. هم أربعة إلى خمسة ملايين شخص، ولا يمكن طردهم".

فيما يتعلق بمستقبل قطاع غزة في اليوم الذي يلي سقوط حماس، قال: "السلطة الفلسطينية في غزة هي حل أقل سوءاً من حماس. يجب تدمير حماس كقوة عسكرية وسلطوية، ويجب أن تنشأ قيادة أخرى لها صلة بسلطة فلسطينية مطورة، تمر بعملية عميقة من إزالة التشدد والتغيير في المناهج التعليمية."

أنهى آيزنكوت المقابلة بتطرق إلى الجهاز القضائي والإصلاح: "لدينا جهاز قضائي جيد منح 'قبة حديدية قانونية' لقادة الجيش الإسرائيلي أمام العالم. الجهاز ليس محصناً من النقد، وأنا مع الإصلاح والتغيير، لكن لا يجوز بأي حال من الأحوال سحقه. نحن بحاجة إلى جهاز قضائي قوي، مستقل ونقدي".