بعد أن أثار المكان المضمون ليعقوب باردوغو في قائمة الليكود ضجة، أفاد المراسل السياسي في الكنيست عميئيل يرحي الثلاثاء أن من دفع باتجاه ضمان مكان للإعلامي يعقوب بردوغو في الليكود هو يائير نتنياهو. في الليكود ينفون النشر.

في غضون ذلك، كانت هناك خلافات داخل مكتب نتنياهو حول ما إذا كان من المناسب القيام بذلك. مقربون من رئيس الحكومة حذروا: "باردوغو سيجد صعوبة في جذب المترددين وتوجيه الأصوات إلى المركز".

رد الليكود: "مرة أخرى أكاذيب. الإعلام الإسرائيلي يواصل الانحدار المعروف وعندما لا توجد أخبار للإبلاغ عنها، يضيفون ببساطة يائير أو سارة ويخترعون خبرًا."

كما هو معلوم، يعمل يعقوب باردوغو مذيعًا ومعلقًا في القناة الرابعة عشرة وإذاعة غالي إسرائيل، وعمل سابقًا معلقًا سياسيًا ومقدمًا لبرامج الشؤون الجارية في غالي تساهال. شغل منصب الرئيس التنفيذي لمركز الحكم المحلي في إسرائيل، والرئيس التنفيذي لمنظمة مفعال هابايس. وهو رجل أعمال ومحامٍ. وقد عُلم اليوم أن شورين يحتل المرتبة الحادية عشرة في القائمة.